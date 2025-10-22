Leticia Landa, la antropóloga que 'rescata' a chefs migrantes en riesgo de exclusión, gana el 'Nobel' de la gastronomía

La antropóloga y gestora social Leticia Landa ha sido reconocida con el Basque Culinary World Prize 2025 por su trabajo al frente de La Cocina, un proyecto con sede en San Francisco que desde hace dos décadas promueve la inclusión y el emprendimiento gastronómico entre comunidades en situación de exclusión.

Nacida en Texas e hija de inmigrantes mexicanos, Landa conoce de cerca las dificultades de integrarse en una nueva sociedad. Su experiencia personal la llevó a vincularse con iniciativas comunitarias y a combinar el trabajo en cocinas con el voluntariado, antes de formarse en Antropología. En 2008 se incorporó a La Cocina, donde ha desempeñado un papel clave en la consolidación y expansión del programa.

La iniciativa, nacida en el corazón del barrio de Mission District, ofrece formación, acompañamiento y apoyo para que personas con talento (principalmente mujeres migrantes) puedan desarrollar negocios propios en el sector gastronómico.

A lo largo de estos 20 años, el proyecto ha impulsado más de 100 emprendimientos y cuenta actualmente con 40 restaurantes, cafés y quioscos activos en la Bahía de San Francisco.

Según Landa, el 70% de las personas graduadas mantiene sus negocios una década después de completar el programa, un indicador del impacto sostenible del modelo.

Entre los casos de éxito figuran nombres como Veronica Salazar (El Huarache Loco), Reem Assil (Reem’s California), Fernay McPherson (Minnie Bell’s Soul Movement), Nite Yun (Lunette) y Koji Kanematsu (Onigilly).

"El premio reconoce un trabajo de 20 años sustentado en la colaboración y el apoyo mutuo que ha permitido a muchas emprendedoras compartir su gastronomía, vivir de su talento y generar empleo en sus comunidades", declaró Landa al recibir el galardón.

El jurado, presidido por el chef Joan Roca (El Celler de Can Roca), destacó que el proyecto liderado por Landa "demuestra cómo la cocina puede ser una poderosa herramienta de inclusión, independencia económica y dignidad, capaz de transformar vidas y comunidades enteras".

El Basque Culinary World Prize, promovido por el Gobierno Vasco y el Basque Culinary Center, reconoce anualmente a chefs y profesionales del sector que emplean la gastronomía como fuerza de cambio social. El premio, dotado con 100.000 euros, se destinará este año al proyecto de Landa, La Cocina.

La antropóloga Leticia Landa.

Además de Landa, el jurado (integrado por figuras como Gastón Acurio, Pía León, Yoshihiro Narisawa, Mauro Colagreco, Elena Reygadas, Narda Lepes y Elena Arzak, entre otros) otorgó menciones especiales al brasileño João Diamante, por su labor comunitaria en Río de Janeiro, y al australiano Matthew Evans, por su trabajo en Tasmania a favor de una alimentación sostenible.

Tras dedicar su edición 2024 a destacar el papel de la cocina en la ayuda humanitaria, el Basque Culinary World Prize reafirma en 2025 su compromiso con el poder transformador de la gastronomía y su capacidad para generar impacto social, económico y cultural en todo el mundo.