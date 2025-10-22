Estrella Galicia amplía su imperio: acaba de comprar la destilería que fabrica la mejor ginebra del mundo

La compañía Hijos de Rivera, empresa matriz de Estrella Galicia, acaba de ampliar su universo de bebidas premium con la incorporación a su catálogo de Vánagandr, una destilería artesanal fundada en 2014 en Cambre (A Coruña).

La operación, formalizada esta misma semana, supone un paso decisivo en la diversificación de la empresa hacia el sector de los destilados de alta gama, un ámbito en pleno auge tanto en España como en los mercados internacionales.

Vánagandr, para los que no la conozcan, es una compañía que ha conquistado en apenas una década un prestigio que nadie discute, pues su London Dry Gin fue reconocida como la mejor ginebra del mundo en 2024 y obtuvo doble oro en 2025 en el International Spirits Challenge, el certamen de espirituosos más antiguo y respetado del planeta.

La marca se ha convertido además en la única española en alcanzar medalla de oro y dos dobles oros consecutivos en la historia de esta competición, un hito que la sitúa en la élite de la destilación europea.

Artesanía y visión compartida

Con esta adquisición, Hijos de Rivera incorpora no solo la aclamada ginebra, sino también el vodka artesanal que produce la destilería coruñesa, ambos creados bajo la supervisión del maestro destilador Enrique Pena, figura clave en el éxito de la marca y referente absoluto del sector.

Pena, único maestro destilador español miembro del Gin Guild -la organización internacional que vela por la excelencia en la producción de ginebra-, se integra ahora en el equipo de Hijos de Rivera.

"Incorporarme como maestro destilador en Corporación Hijos de Rivera marca el inicio de una nueva etapa profesional en una empresa con la que comparto la firme convicción por la excelencia en cada producto", ha declarado.

Un refuerzo para Estrella Galicia

Para Francisco Ucha, director general de Corporación Hijos de Rivera, esta alianza representa "una gran oportunidad" para reforzar la posición de la compañía en el segmento premium de bebidas.

"Incorporamos una propuesta de destilados excepcionales, de reconocido prestigio, con los que compartimos valores como la filosofía artesanal o la búsqueda constante de la calidad excelente", señaló.

El acuerdo permitirá a la cervecera completar su portfolio de destilados, que ya incluye F de Formentera, los licores Hijos de Rivera y Quenza, además de la distribución de los rones Arehucas y la gama Destiny Spirits.

Con Vánagandr, la compañía consolida así su posición como uno de los grandes referentes gallegos en bebidas premium, sumando más de 40 premios internacionales a su vitrina y fortaleciendo su proyecto de expansión en el mercado global de espirituosos.

Tradición e innovación

La unión de estas dos firmas gallegas simboliza, de alguna manera, la fuerza de una región que ha sabido conjugar tradición, innovación y autenticidad en sus productos.

Desde las instalaciones de Cambre hasta las fábricas de Estrella Galicia, la destilación y la fermentación comparten ahora una misma filosofía y no es otra que la de mantener viva la herencia artesanal y elevarla a estándares internacionales de excelencia.