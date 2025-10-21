Claves para entender el nuevo edificio del Basque Culinary Center, un ecosistema para la gastronomía del futuro

El edificio del GOe visto por fuera.

San Sebastián vuelve a situarse en el epicentro mundial de la innovación culinaria con la inauguración de GOe – Gastronomy Open Ecosystem. La nueva sede del Basque Culinary Center (BCC) da un salto cualitativo hacia un modelo que trasciende la enseñanza y la alta cocina para convertirse en un verdadero laboratorio vivo de conocimiento, creatividad y sostenibilidad. Más de 1.500 personas —entre chefs, investigadores, emprendedores y representantes institucionales— han participado este lunes 20 de octubre en la jornada de apertura. Basque Culinary Center lanza nuevo máster gastronómico: duración, precio y plazos de inscripción En palabras de Joxe Mari Aizega, director general del BCC, “GO es un espacio de conocimiento, creatividad y colaboración que contribuirá a un futuro más saludable, sostenible y delicioso”. La inauguración institucional ha reunido a figuras clave de la gastronomía mundial: Joan Roca, Gastón Acurio, Yoshihiro Narisawa, Pía León, Mauro Colagreco o Elena Reygadas entre otros. Junto a ellos, autoridades como el Lehendakari Imanol Pradales y la Diputada General de Gipuzkoa Eider Mendoza reafirmaron el respaldo institucional a un proyecto que consideran “una gran apuesta de país”. No en vano, el sector gastronómico y alimentario vasco representa cerca del 10% del PIB y genera más de 130.000 empleos.

1. La misión del GOe

El nuevo Gastronomy Open Ecosystem nace con una misión clara: “contribuir a un futuro delicioso desde la gastronomía”.

Su enfoque se apoya en tres pilares —sostenibilidad, salud e innovación—, y articula su acción a través de formación avanzada, investigación científica, emprendimiento y participación ciudadana.

El GOe Tech Center será el corazón tecnológico del complejo. Desde allí se desarrollarán más de 80 proyectos anuales sobre inteligencia artificial aplicada a la cocina, fermentación avanzada, proteínas alternativas o longevidad alimentaria.

Todo ello contará con la colaboración tanto con startups emergentes como con empresas internacionales.

El ecosistema también apostará por la educación transformadora, con siete nuevos másteres previstos para 2030 y una comunidad estudiantil cada vez más internacional (un 60% de procedencia extranjera). GOe no solo formará cocineros, sino científicos, diseñadores, tecnólogos y gestores gastronómicos.

Detalles del nuevo edificio que alberga el GOe.

2. Un edificio inclusivo

El edificio de GOe es, en sí mismo, un manifiesto arquitectónico. Diseñado por el prestigioso estudio danés BIG – Bjarke Ingels Group, el conjunto combina eficiencia energética, sostenibilidad y belleza orgánica.

Sus 3.600 m² de zonas verdes funcionan como un sistema vivo: mejoran el aislamiento térmico, retienen el agua de lluvia y reducen el efecto isla de calor urbano.

La cubierta vegetal, diseñada junto a la empresa vasca Drenatura, integra 51 especies diferentes y conecta el barrio donostiarra de Gros con un nuevo corredor ecológico urbano.

“Es un edificio que amplifica su entorno”, explicó el propio Bjarke Ingels durante su intervención, antes de guiar a los invitados en una visita por los laboratorios, cocinas y espacios comunes.

La experiencia arquitectónica refuerza la idea de un ecosistema abierto y respirable, donde la gastronomía dialoga con el paisaje, la ciencia y la comunidad. Además, inclusivo con su entorno, tanto social como natural, el edificio pone al ciudadano en el centro.

A diferencia de otros centros de innovación, GOe se concibe como un espacio abierto a la ciudadanía. El edificio alberga un restaurante, una cafetería, aulas, cocinas polivalentes, un auditorio y más de 1.200 m² destinados a talleres y actividades públicas.

Desde experiencias sensoriales hasta charlas o programas educativos para niños y seniors, el centro quiere que la innovación gastronómica se viva en primera persona.

Una de las aulas del nuevo GOe.

3. Un laboratorio de ideas y alianzas

Para su presentación, el primer día, GOe se ha transformado en un laboratorio vivo de tendencias. Investigadores, startups y chefs exploraron los grandes desafíos del sector.

Nuevas proteínas basadas en micelio, fermentación como motor de innovación, inteligencia artificial aplicada a restaurantes, helados funcionales o bebidas NoLo (sin o con bajo contenido alcohólico) son algunas de las cosas que se pusieron sobre la mesa.

El evento reunió a nombres como Ryan Walker (SILO Restaurant, Londres), Anaut Frantz (Algaloop) o Guadalupe Monserrat (GOe Tech Center), que demostraron que la frontera entre ciencia y gastronomía es hoy más permeable que nunca. Pero más allá de la innovación, GOe busca tejer una red global de colaboración.

4. El GOe y sus previsiones para 2030

La hoja de ruta del GOe pasa por la proyección de infinitas salidas de formación. A sus 7 nuevos másteres, se suman 30 tesis en curso y 150 startups aceleradas.

170 empresas e investigadores van a estar trabajando de forma simultánea en el ecosistema del que participarán 300 estudiantes anuales y una comunidad internacional en constante crecimiento.

En palabras del Lehendakari Pradales, “GOe aportará un enfoque integral que combine la calidad del producto, el capital humano, la innovación en los procesos y la digitalización”.