La receta china que une las dos Españas: la apuesta de un restaurante por el plato "que pone de acuerdo a todos"

La gastronomía es parte fundamental de la identidad de un país. A pesar de que en ocasiones pase desapercibido, la comida, más que una representación de la cultura de un país, se ha convertido en numerosas ocasiones en una herramienta política.

Por eso, sobre todo en los tiempos que corren, se recurre a la gastrodiplomacia, a sabiendas de que la forma más rápida de llegar al corazón de una persona es a través de su estómago.

En el caso de España, donde hasta los bares parecen tener ideología, un restaurante madrileño ha decidido lanzar un mensaje conciliador… con harina, jamón y un toque de jengibre.

Las dos Españas divididas, hasta que llegue el dumpling de croqueta.

Se llama dumpling de croqueta de jamón, y nace de la mente inquieta de los hermanos Kéril y Yerai Gómez, fundadores de Dum Dum, el espacio de cocina fusión hispano-asiática que está revolucionando la escena foodie de la capital.

Su propuesta es tan simple como brillante: unir dos iconos gastronómicos que, hasta ahora, parecían pertenecer a universos distintos. Por un lado, el dumpling, emblema de la cocina china tradicional, símbolo de familia y de encuentro.

Por otro, la croqueta de jamón, probablemente el bocado más democrático de la cocina española, presente tanto en la barra de un bar de barrio como en los menús de alta cocina.

El resultado es un híbrido delicioso —crujiente por fuera, cremoso por dentro— que combina la técnica asiática de la cocción al vapor con el sabor inconfundible del jamón ibérico. Un guiño al mestizaje, pero también a la reconciliación.

“Queremos aprovechar un día tan ruidoso y tan de discordia como el Día de la Hispanidad para invitar a aparcar las diferencias, aunque fuera solo un ratito”, explican los hermanos Gómez. “Como somos un restaurante, sólo podemos hacerlo a través de la comida.

Así que hemos puesto sobre la mesa un tributo a un producto que no discrimina ni por ideología, ni por clase social, ni por geografía: la croqueta de jamón. Pero en dumpling”.

La receta, que se servirá solo durante el mes de octubre en su local de la calle Blasco de Garay, 10, y a través de plataformas de delivery seleccionadas es una forma de reivindicar la gastronomía como territorio común, como idioma capaz de tender puentes allí donde las palabras fallan.

Para acompañar el lanzamiento, Dum Dum ha creado junto a la productora Tabaco la pieza audiovisual “Las Dos Españas”, una pieza breve y satírica que utiliza una escena de bar como metáfora de los contrastes culturales del país.

Foto de la campaña de Dum Dum 'Las dos Españas'.

Entre chascarrillos y diferencias ideológicas, el dumpling de croqueta emerge como símbolo de entendimiento: un bocado que pone de acuerdo a todos.

Desde su apertura en 2024, Dum Dum ha sabido consolidarse como uno de los espacios más innovadores de Madrid. Su carta, siempre cambiante, mezcla con naturalidad la precisión técnica oriental con el carácter y la emoción de la cocina española.

Y mientras preparan la apertura de un segundo local a comienzos de 2026, los Gómez parecen tener claro su propósito: demostrar que la fusión no es una moda, sino una manera de entender el mundo.

Porque quizá no haya nada más político ni más pacificador que sentarse a la mesa y compartir un plato. Y si ese plato es un dumpling de croqueta de jamón, el acuerdo, al menos por un momento, está garantizado.