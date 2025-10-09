Gabriela, joven camarera en Noruega: "Trabajé 17 días en agosto y cobré 2700 euros"

Noruega es un destino muy sugerente para personas que buscan generar más ingresos en su oficio. El país escandinavo es uno de los más ricos del mundo, con un salario medio mensual de unos 5.000 euros (sin contar impuestos) para un empleo a tiempo completo.

Por esta razón, es habitual que muchos trabajadores de países más empobrecidos decidan trasladarse a Oslo y otras ciudades a buscar un futuro laboral más esperanzador. Es el caso de Gabriela, una joven que vive y trabaja de camarera en Tromsø, conocida como 'la capital del Ártico', al norte de Noruega.

Gabriela (en redes @gaby.zb) explica que ella decidió viajar allí con el objetivo de quedarse sólo durante la temporada de invierno, por lo que se esforzó mucho para conseguir el máximo dinero posible en el menor tiempo. De esta forma, en tres meses consiguió ahorrar 10.000 euros. Aunque, reconoce, "no fue nada fácil".

Lo positivo es que si eres camarera en Noruega "tienes pluses por todo", cuenta. Si trabajas más horas, te pagan un plus; lo mismo si trabajas de noche, los domingos o los festivos. Una situación bastante diferente que en España, donde ni siquiera en muchos trabajos cualificados y de gran responsabilidad se pagan las horas extra.

¿Cuánto cobra un camarero en Noruega?

En un vídeo reciente compartido en sus redes, Gabriela explica que ella tiene un contrato fijo por horas, aunque también hay contratos donde pagan siempre mensualmente el mismo salario.

Así pues, si algún mes no trabaja, ese mes no cobra, como le ocurrió este agosto, que se fue de vacaciones y sólo trabajó 17 días. Por ese tiempo, Gabriela cobró "unos 2700 euros".

Si te ayuda a hacerte una idea de los salarios y precios está bien, a mí tmb se me hace más fácil hacer la conversión quitando un decimal y ya 🫣 pero si te sirve de algo tener números exactos es mejor que tú mismo veas lo que vale la corona Noruega 🙃

No obstante, cabe aclarar que dentro de esos 2700 euros están metidas las propinas (pues allí en Noruega se incluyen en nómina), que en su caso ese mes fueron unos 200 y pico euros.

Además, también hay que tener en cuenta que esos 17 días trabajó un total de 150 horas (unas 8 horas y media al día, es decir, unos 18 euros y medio por hora), de ahí que lograra acumular tanto dinero.

Pero, ¿cuánto cobra habitualmente en un mes normal? Para responder a esta pregunta, Gabriela analiza en otro vídeo una nómina de un mes más estándar: "No es el mes que más gané ni el mes que menos".

En ese mes, ella ganó 59.611 coronas noruegas (en bruto), una cifra que mucha gente 'traduce' a euros como 5.900 euros, pero advierte que esta conversión es errónea: "No es verdad porque el euro varía, no siempre está al mismo precio".

Así pues, si convirtiésemos esas cifras considerando el precio actual del euro, estaríamos hablando de 5.083 euros, una notable diferencia de 900 euros.

Por todo esto Gabriela recomienda preguntar siempre por el salario en coronas noruegas para así poder calcular correctamente la conversión y no dar lugar a equívocos.