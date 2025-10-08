Esta Navidad habrá menos angulas: el motivo por el que el Gobierno Vasco ha suspendido su pesca

Las angulas, ese codiciado y diminuto manjar que cada Navidad ocupa un lugar de privilegio en las mesas vascas y en los restaurantes más selectos, serán este año más escasas.

El Gobierno Vasco ha decidido suspender la pesca de angula para la campaña 2025-2026, una medida drástica pero necesaria, según las autoridades, para proteger una especie que se encuentra al borde del colapso.

El anuncio se produjo tras una reunión entre el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca y la Asociación de Anguleros de Euskadi, en la que se presentaron los últimos informes científicos que advierten de una situación crítica: la anguila europea sigue sin mostrar signos de recuperación.

Una especie en mínimos históricos

Los datos son contundentes. Los estudios elaborados por AZTI y el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) revelan que la cantidad de anguilas en los ríos europeos apenas alcanza el 7% de las poblaciones que existían en las décadas de 1960 y 1970.

Aunque en los últimos años se habían aplicado medidas como la limitación de las licencias de pesca, la mejora de la calidad del hábitat o la recuperación de la conectividad fluvial, estas acciones no han sido suficientes.

Los informes indican que tanto el escape —las anguilas que logran completar su ciclo vital regresando al mar para reproducirse— como el reclutamiento —la llegada de nuevas larvas a los ríos— están muy por debajo de los objetivos establecidos por el Reglamento Europeo de 2007.

La decisión del Gobierno Vasco no se toma en el vacío. Además de los informes científicos, el Ararteko emitió el pasado 4 de junio una resolución en la que recomienda ajustar la regulación pesquera a las medidas de recuperación europeas.

El defensor del pueblo vasco subrayó la necesidad de basar cualquier decisión en evidencias técnicas y científicas, y de actualizar el Plan de Gestión de la Angula vigente desde 2010.

En consecuencia, el Ejecutivo autonómico ha anunciado la creación, en noviembre, de una Mesa de Trabajo que reunirá a las Diputaciones de Gipuzkoa y Bizkaia, científicos de AZTI y la EHU, representantes de los anguleros y de organizaciones ecologistas.

Su misión consistirá en revisar el plan y diseñar nuevas estrategias que permitan recuperar la especie y, en el futuro, reabrir la pesquería de manera sostenible.

Impacto gastronómico y cultural

La medida supone un golpe para los anguleros, cuya campaña suele comenzar en noviembre y extenderse hasta marzo. En la última temporada (2024-2025), se capturaron 198,44 kilos de angula en aguas vascas, una cifra ya reducida y que ahora quedará en cero.

También será un duro revés para la gastronomía vasca. Las angulas, tradicionalmente preparadas 'a la bilbaína', con aceite de oliva, ajo y guindilla, se han convertido en un símbolo del lujo navideño.

Su escasez ha impulsado desde hace décadas el auge de las gulas, la versión industrial elaborada con surimi, que volverán a ser las grandes protagonistas en muchas mesas este diciembre.

Sin embargo, detrás de la nostalgia culinaria se impone una reflexión más profunda. Como advierte un portavoz del Departamento, “la prioridad es evitar la desaparición total de la anguila europea. Si no actuamos ahora, dentro de unos años ya no habrá nada que proteger… ni que cocinar”.

La suspensión temporal de la pesca no solo pretende salvaguardar la biodiversidad, sino también garantizar el futuro de una tradición. Los anguleros, muchos de ellos herederos de un oficio transmitido de generación en generación, serán parte activa del nuevo proceso de gestión.

La esperanza es que, con nuevas medidas y cooperación entre ciencia, administración y sector, las angulas vuelvan algún día a los estuarios vascos.