El bar de Valencia en los bajos de un famoso mercado que sirve tragos inspirados en Bad Bunny

Valencia ya puede presumir de tener su primer piano bar. Al igual que el emblemático Toni2 de Madrid o el Gran Tonino Piano Club de Barcelona, ahora desembarca Piano Bar Lupin en la ciudad del Túria.

"Muchos amigos nos decían que ya tocaba", asegura Jose Manglano, director del Mercado de Colón, donde se ubica este nuevo establecimiento, concretamente en la planta baja del famoso edificio modernista.

Para él, Piano Bar Lupin "aporta carácter, originalidad y mucho ambiente". "Es algo distinto, nuevo, y el Mercado de Colón va a ser un beneficiario de este proyecto".

La propuesta, inaugurada este mismo octubre, trae consigo cocina y coctelería de autor inspirada en artistas conocidos como Rosalía, Bad Bunny o Julio Iglesias junto a actuaciones que fusionan la música en vivo con la participación directa del público. Además, en la barra cuentan con más de 200 referencias de ginebras y medio centenar de whiskies.

El piano de cola, de más de seis metros (el más grande de España) funciona como centro gravitatorio del local, alrededor del cual orbita toda la experiencia. Actúa también a modo de barra, con sillas a cada lado en las que sentarse a beber y a disfrutar de las canciones.

El piano de cola de Piano Bar Lupin. Foto cedida

Menos fingir, más desafinar

Piano Bar Lupin abre todos los días de 16:00 a 3:00 horas y su programación incluye música en directo, karaoke con letras en pantalla, monólogos y sesiones de micro abierto, con la posibilidad de que tanto artistas invitados como público participen activamente.

Asimismo, los jueves, viernes y sábados ofrecen eventos en franjas horarias específicas; no obstante, la programación puede variar en festivos o eventos especiales (siempre actualizada en sus redes sociales y web).

Entre los artistas que se sentarán en la banqueta del piano, destacan Guillermo Martín (ex‑OT), Lara Taylor, Cristina Benages, Max Russo, Azahara Escudero o Víctor Marqués.

¿Y cómo funciona exactamente? El karaoke será el punto diferencial durante las sesiones de directo de los jueves, viernes y sábados. Allí el artista invitado gestionará los turnos, abrirá el micro y elegirá quién canta en cada momento para mantener cierto ritmo y calidad.

Así pues, las canciones se pedirán al artista y, si están en el repertorio del sistema, el propio músico indicará cuándo pueden empezar a sonar.

Piano Bar Lupin ofrece también la posibilidad de organizar eventos privados para empresas y particulares en sus instalaciones.

En síntesis, Piano Bar Lupin llega cargado de promesas de diversión y alboroto sofisticado, de cantar abrazado mientras se derraman las copas. En otras palabras: el nuevo hit de la noche valenciana.