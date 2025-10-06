Ni chorizo de tofu ni 'burger' de soja: Europa prohibirá que los productos vegetales tengan nombres de carne

El Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, celebrado el pasado 22 y 23 de septiembre, ha dado un paso decisivo hacia la protección de las denominaciones cárnicas tradicionales.

En el contexto de la revisión del Reglamento de la Organización Común de Mercados (OCM), se ha expuesto una propuesta normativa que pretende que términos como "carne" y "bacon" se reserven exclusivamente para productos elaborados con ingredientes de origen animal.

Un total de 12 Estados miembros, entre ellos España, impulsaron la iniciativa, uniéndose después otros seis países, lo que evidencia un consenso europeo sobre la importancia de fortalecer la transparencia en el mercado alimentario y evitar la confusión que generan productos vegetales que imitan la carne en apariencia, sabor, textura y nombre.

Tal como señaló la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE), esta propuesta atiende una histórica demanda del sector, ante el aumento de productos vegetales que imitan los alimentos cárnicos, generando incertidumbre entre los consumidores.

En un comunicado previo, la Asociación rechazó la usurpación de denominaciones propias de carne y exigió un marketing justo, coherente y respetuoso con los consumidores y el esfuerzo del sector ganadero-cárnico a lo largo de generaciones.

Aunque las alternativas veganas puedan ofrecer cierto contenido proteico, no igualan los valores nutricionales de los productos cárnicos, pues no contienen carne. Incluso si el consumidor sabe que una hamburguesa vegana no lleva carne, muchas veces se le induce a creer que es un sustituto perfecto desde un punto de vista nutritivo.

Una vitrina con productos vegetales. iStock

En España, el Real Decreto 474/2014 determina que las denominaciones de venta de carne y sus derivados se reservan a productos donde la carne o ingredientes de origen animal sean el componente principal.

La Comisión Europea ha abierto el debate sobre la posible reforma del Reglamento (UE) 1308/2013, invitando a los actores del sector a presentar propuestas y observaciones.

Desde ANICE se ven estos avances como muy positivos y necesarios para proteger al consumidor y la autenticidad de las denominaciones cárnicas.

Giuseppe Aloisio, director de ANICE, subraya la importancia de etiquetar los productos según su verdadera naturaleza: los vegetales no deben confundirse con la carne ni atribuirse beneficios que no tienen, salvo comprobación científica.

Para Aloisio, es fundamental que cada producto se comercialice en el lineal que corresponde y que los nombres sean claros y fieles a la realidad, evitando la apropiación de denominaciones tradicionales por parte de productos vegetales.

A su parecer, no se trata de una confrontación entre opciones de consumo, sino de llamar a cada producto por su verdadero nombre.