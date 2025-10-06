El bar de Barcelona que sirve los mejores callos del mundo: picantes, con garbanzos y a 10,50€ el plato

Los mejores callos del mundo se sirven en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Así lo ha decretado el jurado del VIII Campeonato del Mundo de Callos Pedro Martino celebrado este domingo como antesala del congreso San Sebastián Gastronomika.

Los cocinan en el bar Artesana Santa Eulàlia, una casa de comidas que abrió sus puertas hace poco en Carrer de l'Aprestadora nº 9. El establecimiento está regentado por Romina Reyes, Pau Pons y Héctor Barbero, tres cocineros que basan su oferta fundamentalmente en guisos y platos sencillos.

Los expertos han descrito la receta ganadora como "original, bien ejecutada, fina y con garra, que ha sido una sorpresa en un concurso de platos muy correctos, pero donde predominaban la ortodoxia y la prudencia".

Entre los diez platos que concursaban, el de Artesana Santa Eulàlia ha sido el único este año que ha llevado garbanzos, y también uno de los pocos donde se podía percibir un toque picante.

"Por lo demás, el guiso tenía la fluidez y la melosidad justas y permitía distinguir a la perfección la textura de todas las piezas", han precisado los organizadores.

Los ganadores, el bar Artesana Santa Eulàlia. San Sebastian Gastronomika

Como decíamos, el campeonato de callos ha servido de prólogo de la edición 2025 del San Sebastian Gastronomika, que ha comenzado este lunes con el lema 'Tradición-Regeneración'.

También ha servido como 'aperitivo' del Foro de Tabernas, sección del congreso que se estrenó el año pasado y que ha abordado este domingo el papel de los bares en la España vaciada, al tiempo que ha hecho un recorrido por la historia de los vinos de copeo en sus vasos originales.

Los otros callos ganadores

El restaurante Simpar del chef Axel Smyth en Santiago de Compostela conquistó este mismo título en 2024 con una propuesta que requiere tres días de elaboración. Su secreto radica en el "toque ahumado sutil, el atractivo color, la textura ideal, el punto meloso de la salsa y el equilibrio perfecto con el picante".

Por su parte, el chef Andy Bustamante, de Tragatá, en Ronda (Málaga), llevó la corona al sur en 2023 con una versión actualizada de los callos tradicionales de Can Raimi. Su triunfo demostró que la excelencia trasciende las fronteras regionales tradicionales.

Asimismo, Javier Muñoz-Calero del restaurante madrileño Ovillo sorprendió al jurado en 2022 con sus callos con mongetes (alubias blancas catalanas), sustituyendo así a los tradicionales garbanzos. Su técnica incluye ahumar parte de los callos y utilizar cuatro tipos de caldo diferentes. El precio actual es de 28 euros la ración.