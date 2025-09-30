Soraya Bosch, quesera, enfadada por el maltrato al queso de Mahón: "No se puede pagar 15 euros por una tabla miserable"

Soraya Bosch es una payesa menorquina que dejó su trabajo en un concesionario de coches por Fromatges Sa Roqueta. Uniéndose al negocio que ya regentaba su esposo, ella a cargo de la tienda donde venden quesos con D. O. Mahón.

Desde el mostrador de esta quesería en Ferreries pone en valor el esfuerzo y trabajo que hay detrás de la elaboración de este queso de leche cruda de vaca de Menorca, emblema de la isla. Con el tiempo que le sobra, que no es mucho, también lo hace desde su cuenta de Instagram.

En una de sus últimas apariciones, Bosch, ha puesto el grito en el cielo por el trato que se le da al queso de Mahón en otro establecimiento de la isla. "Hacía tiempo que no me enfadaba tanto. Pero es que hay cosas que no se pueden quedar así" dejaba escrito en la publicación.

"El queso mahón Menorca es uno de los quesos más famosos de España y viaja por todo el mundo.

Es intolerable que en su punto de origen Menorca se le tenga tan poco respeto" lamentaba ante una situación que, desafortunadamente, ocurre con frecuencia.

En su video, visiblemente molesta, relataba como había recibido la visita de una pareja que al pagar y darles la cuenta, ·me han dicho que lo encontraba muy barato·.

La pareja, le contó a la propietaria de Fromatges Sa Roqueta, que habían estado en una urbanización, "una de las más famosas de Menorca" quedando sorprendidos por la tabla de queso que les pusieron.

"No os da vergüenza, 16€, un queso semi, mal cortado, con cuatro picos de cualquier manera en un plato. ¿En serio tratáis el queso de Mahón Menorca así?" lanzaba a los artífices de la tabla, que no ha querido decir quienes eran.

"Este producto es estrella de la isla. Hay que tenerle un poco más de respeto, al queso y a la gente. No se puede consentir. O se sirve bien el queso o quítalo de la carta, porque esta fama que nos dáis nos hace mucho daño" advertía.

"Ya bastante barato nos pagan el queso, para que la gente no quiera pedir una tabla de queso si sirves esa mierda. No te voy a hacer ni mala ni buena publicidad, pero esto es inconcebible" termina el video abandonando el mostrador.

La reacción de Bosch no es otra que la indignación de una de las personas que se esfuerzan día a día por mantener un negocio que no resulta rentable y se reinventa con experiencias como visitas y talleres, a la vez que preserva un patrimonio que se ha descuidado.

Aunque es una de las denominaciones de origen de queso con mayor volumen de ventas de España, las exigencias sobre los productos son tan grandes que los productores más pequeños no pueden llegar.

Por eso, esta 'pagesa activista', parte de la Associació Comercial i Industrial de Ferreries (Acoinfe), no duda en denunciar cuando el esfuerzo de muchos se ve afectado por negocios que no son honestos ni ponen cuidado a la hora de servir el queso de la isla que les acoge.