Paga 6,50 euros por unas patatas en el restaurante de Dabiz Muñoz y no da crédito: "Están flojitas y recalentadas"

Dabiz Muñoz tiene en marcha un nuevo concepto gastronómico llamado The Hungry Club que ha llegado a varios aeropuertos españoles como el de Madrid-Barajas, Barcelona y Málaga, donde trata de ofrecer a los viajeros una comida rápida, diferente y de autor.

Su llamativa propuesta y concepto, con el que trata de revolucionar la típica oferta de comida de los aeropuertos a través de propuestas creativas pero adaptadas a los tiempos y necesidades de los viajeros modernos.

El formato desarrollado permite degustar sus platos tanto en barra como para recoger la comida para llevarla a bordo en el avión, lo que hace que se ofrezca una experiencia que va más allá de la clásica comida rápida.

Tras abrir este concepto de restaurante, han sido muchos los creadores de contenido que se han animado a probarlo, siendo una de ellas La Maleta de Carla, que a través de su cuenta de TikTok (@lamaletadecarla) ha compartido su experiencia.

La especialista en viajes asegura que tenía un táper de tortilla para desayunar en el aeropuerto, pero no se pudo resistir a probar The Hungry Club de Dabiz Muñoz al pasar por delante del local en la terminal T1 del aeropuerto de Barcelona.

Confiesa que tenía muchas ganas de probarlo y compartió con sus seguidores su experiencia. Comenzó mostrando unas patatas tipo waffle fries, junto a una salsa llamada trufa mayo. Aquí llegó su primera crítica, ya que por la consistencia sabía que "las han recalentado, no están hechas al momento".

Al probarlas, confiesa que están "flojitas" y lo destaca sobre todo teniendo en cuenta que cuestan 6,50 euros. También se compró un sándwich, que explica que es una especie de bikini, pero es "bastante gordito". Recalca que "está bien de tamaño", pero le parece caro, ya que cuesta 13 euros.

Tras hacer esta pequeña degustación, La Maleta de Carla valoró las patatas con un 2 sobre 10 y al sándwich tipo bikini un 7 sobre 10, pero considera que su tortilla está mejor y que le da "un 10/10".

Un concepto nacido de la experiencia personal

Dabid Muñoz es uno de los chefs más importantes y creativos del mundo, y ahora ha irrumpido en el terreno de la restauración aeroportuaria con un nuevo concepto innovador. The Hungry Club nace para romper con los estereotipos de la comida en los aeropuertos.

Su objetivo es el de ofrecer una experiencia gastronómica a la altura de los paladares más exigentes, pero adaptada al entorno tan dinámico y acelerado como es un aeropuerto, donde las prisas son habituales.

Este concepto de restaurante no fue fruto de la casualidad, ya que el creador de DiverXO pasa gran parte de su vida viajando por todo el mundo. En las largas horas de espera en los aeropuertos, pudo ver cómo la oferta gastronómica suele ser muy limitada.

De hecho, es frecuente que las propuestas se reduzcan a opciones poco creativas y con una escasa calidad. De ahí nació la creación de un nuevo concepto que ofreciese buena comida, con alma de alta cocina, pero con la velocidad y funcionalidad que demanda el viajero actual.

The Hungry Club nace con la intención de convertirse en un lugar de referencia en un espacio en el que tradicionalmente solo se ha visto la comida como un trámite antes de subirse a un avión. Ahora, su intención es que los pasajeros que lleguen a la terminal disfruten de una buena experiencia culinaria.

Una carta dinámica y creativa

La oferta gastronómica de The Hungry Club va variando para atender desayunos, brunchs y cenas rápidas, todo ello con el toque único que se inspira en las múltiples influencias culinarias de Dabiz Muñoz.

En su amplia carta podemos encontrar numerosos platos, como sopas con ramen o laksa, con ingredientes auténticos y adaptados al gusto mediterráneo; pizzas con ingredientes poco habituales en España como kimchi, patatas fritas o jamón ibérico o perritos calientes con toques originales.

También cuenta con sándwiches creativos y diferentes productos de dulces y bollería, permitiendo de esta manera que cada usuario pueda encontrar una propuesta de su gusto.

El menú está pensado para ser accesible, con platos que oscilan entre los 14 y los 25 euros, y opciones de postre de 4,95 euros, si bien algunos creadores de contenido consideran que el precio no se corresponde con la calidad del plato o con el tamaño.

Como parte del universo XO del chef madrileño, en The Hungry Club está muy presente su poder creativo, representando la idea de una cocina de alto nivel que no tiene por qué estar limitada a un restaurante tradicional, sino que también tiene cabida en ambientes rápidos y dinámicos como un aeropuerto.

¿Qué opinan los clientes?

Aunque esta nueva propuesta gastronómica ha sido bien recibida por muchos de los clientes, sobre todo por aquellos viajeros habituados a la alta gastronomía y con ganas de probar cosas diferentes en los aeropuertos, no todos comparten la misma opinión.

Algunos de los comentarios más críticos hablan de un precio relativamente alto en comparación con otras opciones de comida rápida de los aeropuertos. Sin embargo, la mayoría coincide en que The Hungry Club supone un salto cualitativo en la restauración aeroportuaria.

Muestra que es posible disfrutar de una buena comida, incluso en momentos en los que se tiene prisa y se está de tránsito, como sucede en este tipo de lugares.