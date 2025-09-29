Las mejores patatas bravas del mundo están en el restaurante más 'loco' de Madrid: cuestan 9 euros

Javier Alfaro, del Restaurante Rosi La Loca, de Madrid, se ha proclamado campeón del VI Concurso Internacional de Elaboración de Patatas Bravas Palencia Brava 2025 con la propuesta 'Bravas Alocadas'.

El pódium se ha completado con Ariel Munguía, de Canfranc Express (una estrella Michelin) con su plato 'Bravas desde 1928', y con Alberto Villegas de Restaurante San Remo, en Palencia, con 'Las Bravas del Abuelo Isaac'.

La final se ha celebrado en el Hotel Rey Sancho (Palencia) con un showcooking abierto al público y transmisión en streaming en el canal del Ayuntamiento de Palencia y en palenciabrava.es.

El jurado del concurso ha tenido en cuenta los valores gastronómicos del plato (gusto, retrogusto, sabor, contraste y matices), pero también su viabilidad en barra o sala (si es factible realmente en el servicio), además del producto y su estética (montaje, color, espectacularidad y disposición) y la originalidad y la técnica (novedad, ingenio y solvencia técnica).

Los ganadores han sido elegidos entre 19 finalistas tras la valoración de un jurado que ha estado integrado por Aarón Ortiz García (del Restaurante Kabo), Palmira Soler (5 Gustos), Raúl del Moral (chef de la Fundación Escuela Internacional de Cocina), los influencers gastronómicos Sezar Blue y Charlito Cook, la periodista Eva Celada y como presidente del jurado, Julio Valles, presidente de la Academia de Gastronomía de Castilla y León.

El interior del restaurante madrileño Rosi La Loca. Rosi La Loca

El campeón del concurso ha obtenido un premio de 1.500 euros en efectivo, 1.500 botellines Fuentes de Lebanza, un vídeo-reportaje profesional (Oceangrain Audiovisual, con un valor de 500 euros), un lote Cerealto, un lote de Quesos de Cerrato (Agropal) y una obra de Antonio Guzmán Capel.

El segundo clasificado ha logrado 1.000 euros en efectivo, 1.000 botellines Fuentes de Lebanza y también una obra del artista palentino. La misma que se ha otorgado al tercer clasificado, que también recibirá 500 euros y 500 botellines Fuentes de Lebanza.

Además, se ha entregado un Premio a la Innovación ofrecido por Tudis a Álvaro Abad, de Restaurante Malaspina de Alicante, y el Premio a la Estética 'Hitcooking' a José Luis Martínez, de Restaurante Taberna y Media, de Madrid.

En cuanto a las menciones especiales, el jurado le ha otorgado este galardón a Hernando e Inma, de Vrutal Club (Madrid), por la elaboración de una receta que "guarda todo el sabor que debe tener una buena ración de patatas bravas, además, con un proyecto que demuestra que cocinar es sobre todo amor y compañerismo", han informado a Europa Press fuentes del certamen.

Por su parte, el jurado popular le ha otorgado otra mención especial a Nil Aragonés, de Lo Punyetero (Tortosa, Tarragona), "por el equilibrio de su receta 'Nuestras Patatas Punyeteras', con un destacable y equilibrado conjunto de sabor, textura, elaboración y presentación".

Por último, el Premio Especial Alimentos de Palencia ha recaído en Alberto Villegas, de Restaurante San Remo, de Palencia.

Desde 2020 Palencia acoge 'Una de Bravas', referente internacional que premia sabor, técnica, viabilidad y estética en torno a la tapa española más transversal.

Se convierte así en el certamen más importante sobre las patatas bravas del mundo, el más longevo y el que combina un jurado profesional, un jurado popular y la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda degustar las mejores patatas bravas durante las rutas 'bravistas'.