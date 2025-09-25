Alejandro Serrano, el chef que logró una estrella Michelin con sólo 24 años, abrirá nuevo restaurante en Burgos

Alejandro Serrano (Miranda de Ebro, ) tenía sólo 24 años cuando consiguió su primera Estrella Michelin, allá por 2021. Uno de los mayores reconocimientos en el mundo gastronómico a una edad en la que muchos chefs aún sueñan con abrir su propio negocio.

Esta preciada distinción la obtuvo gracias a Alejandro Serrano Restaurante, situado en Miranda de Ebro (Burgos). Fue el cocinero más joven en lograrlo en España, sólo desbancado tres años después por Carlos Casillas, chef de Barro (en Ávila).

Serrano ha hecho de Miranda el máximo escenario de sus tramas culinarias: allí abrió en 2019 su buque insignia, Alejandro Serrano Restaurante; y en 2024 el desenfadado Alex Cool Club. A estos se unirá próximamente un tercer restaurante, tal y como ha adelantado esta semana El Correo.

Según ha informado el periódico, el mirandés aspiraba hace dos años a abrir algún día un establecimiento integrado en el propio monte de Miranda, en San Juan. Sin embargo, finalmente ha apostado por la ribera del río Ebro.

El proyecto ya se encuentra en marcha y tiene previsto abrir sus puertas a finales de 2026, por lo que aún habrá que esperar un poco para saborear las nuevas recetas con las que Alejandro sorprenderá a sus comensales.

Por el momento se desconocen más detalles de este futuro local: no se sabe nada acerca del nombre, el tipo de propuesta culinaria o la capacidad del espacio, pero no tardarán en llegar novedades.

https://www.instagram.com/p/DN2ppLg0Iqk/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Nuevos reconocimientos

Y todavía hay más novedades: Serrano ha recibido hace un mes un nuevo reconocimiento que se suma a su dilatado historial de éxitos. La Guía Michelin ha incluido a Álex Cool Club (Calle Juan Ramón Jiménez, 46) en su lista de restaurantes recomendados sólo un año después de su apertura.

Así lo ha descrito la guía roja: "Este local de ambiente urbano e industrial, dominado por los tonos rosas y los grises del hormigón, debe verse como la versión low cost del laureado restaurante Alejandro Serrano".

"De su cocina, que integra el acero visto en la decoración al estar totalmente abierta a la sala, surge una propuesta divertida e informal, reinterpretando de una manera más casual los platos de su hermano mayor", continúa.

La tortilla vaga de kokotxas de bacalao y piparras de Álex Cool Club. Álex Cool Club

Asimismo, han destacado platos como el Carpaccio de gamba acevichado o la Tortilla vaga de Kokotxas de bacalao, recetas a las que se suma "un económico menú diario" que cambia cada semana, con un precio de 19'50 euros (bebida, postre y pan incluidos).

En definitiva, una opción más que sugerente a la que acudir para ir preparando el apetito de cara a ese nuevo tercer restaurante que llegará el próximo año.