Paco Morales, el cordobés que empezó haciendo pizzas y acabó con 3 estrellas Michelin: elegido Mejor Jefe de Cocina de España

El chef cordobés Paco Morales ha sido reconocido con el Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Jefe de Cocina 2025, según se recoge en el acta del jurado reunido esta mañana.

El comité ha estado presidido por Ángel León (Premio Nacional y chef de Aponiente), e integrado por figuras como Oriol Castro (Disfrutar) y Ricard Camarena (Ricard Camarena), además de los académicos Borja Beneyto, Cuchita Lluch, José Carlos Capel y Lourdes Plana, junto a Luis Suárez de Lezo y Miguel Loya, presidente y secretario general de la Real Academia de Gastronomía.

La carrera de Morales comenzó haciendo pizzas en el negocio familiar. Ha trabajado en grandes templos culinarios como Mugaritz y elBulli y ha liderado proyectos como Senzone y la cocina del Hotel Ferrero, hasta regresar a Córdoba en 2016 para abrir Noor (***), su proyecto más personal.

Gracias a su innovación y carácter, Paco Morales se ha convertido en una figura esencial de la gastronomía española actual, llevando los aromas y sabores refinados de Al-Ándalus al siglo XXI, y reinterpretándolos magistralmente.

Ángel León ha comentado en el evento que "Paco tiene una manera única de transmitir su cocina. Basta ver uno de sus platos en cualquier lugar del mundo para saber que es suyo. Conseguir una identidad tan propia es realmente complejo”. El jurado ha resaltado su trayectoria, filosofía y el valor que otorga a su tierra.

También subrayaron que en todas sus propuestas culinarias Morales demuestra rigor intelectual, sensibilidad artística y gran dominio técnico. Noor representa una iniciativa singular que une la investigación histórica y la cocina moderna de forma sobresaliente.

El interior del restaurante Noor. Guía Michelin

Para la Real Academia de Gastronomía, este reconocimiento es especialmente significativo, ya que la institución impulsa la idea de que la gastronomía es mucho más que comer: "Es cultura, tradición, historia y territorio", y Paco Morales encarna ese vínculo mejor que nadie, en palabras de su presidente, Luis Suárez de Lezo.

El chef compartió su agradecimiento así: "Recibir este premio sobrepasa el reconocimiento individual. Siento una emoción profunda, que me lleva a revivir cada momento de mi trayectoria: cada servicio, cada investigación, cada intercambio con historiadores y artistas y cada plato elaborado en estos diez años en Noor. La gastronomía es para mí una forma de pensamiento, una manifestación cultural que revela nuestro pasado y nuestro futuro".

La entrega de los Premios Nacionales de Gastronomía 2025 tendrá lugar el 20 de octubre en Granada. Por primera vez, el evento se celebrará fuera de Madrid, en honor a la diversidad local.

Los Premios Nacionales de Gastronomía, con más de cincuenta años de historia, constituyen el reconocimiento más relevante para los profesionales que contribuyen al prestigio de la gastronomía española, valorando excelencia, creatividad y compromiso.