Los jóvenes ahora son 'sober curious': la nueva tendencia en el consumo de bebidas

Durante décadas, las fiestas universitarias, las discotecas y otros ambientes juveniles normalizaban el beber en exceso como casi un rito de iniciación. Sin embargo, la Generación Z le ha dado un giro de guion a la narrativa.

Hoy, un creciente número de jóvenes se define como sober curious, un movimiento que no se trata de prohibir el alcohol, sino de repensar la relación que tenemos con él. La consigna no es dejar de brindar, sino preguntarse cuándo, cómo y con quién merece la pena hacerlo.

El cambio es palpable. Según el estudio Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), solo el 8 % de los adolescentes consume alcohol entre semana, mientras que el 76 % considera problemático ingerir cinco o seis copas en un fin de semana.

Los jóvenes ya no asocian el “descontrol” con diversión, sino con riesgos: ansiedad, vulnerabilidad y pérdida de imagen en redes sociales, un aspecto crucial para una generación que vive constantemente frente a la cámara.

El término sober curious fue acuñado en 2018 por la escritora británica Ruby Warrington, como una extensión del fenómeno Dry January —el reto de pasar enero sin beber alcohol—. Desde entonces, ha encontrado en TikTok su mayor altavoz.

El hashtag #sobercurious supera los 267 millones de visualizaciones, con usuarios que comparten testimonios sobre cómo ha cambiado su vida al reducir el alcohol y que difunden recetas de cócteles sin graduación.

NOLO: cuando la industria responde

La respuesta del sector gastronómico se ha puesto de manifiesto con la tendencia NOLO (No o Low Alcohol), que ha de ser una rareza en cartas de coctelería a convertirse en una exigencia de mercado.

En Europa, el 29 % de los consumidores compraron bebidas sin o con baja graduación en el último año, y el 53 % de quienes optan por destilados sin alcohol lo hacen semanalmente.

En España, el fenómeno es aún más evidente. El 55 % de la población consume bebidas NOLO al menos una vez cada tres meses. El 12 % lo hace de forma habitual (entre tres y seis veces por semana).

La cerveza sin alcohol es la reina de la categoría, con un 14 % del consumo total de cerveza en el país, lo que equivale a 129 millones de litros anuales.

Los motivos son claros: el 56 % busca cuidar su salud, el 55,6 % lo asocia con responsabilidad y un 39 % lo prefiere como alternativa moderada en eventos sociales.

El auge del movimiento NOLO se ha convertido en protagonista de festivales como Madrid Cocktail Week, que este año exigirá a las 90 coctelerías participantes incluir al menos un cóctel sin alcohol o de baja graduación en su carta.

Madrid Cocktail Week en ediciones anteriores.

El evento, que se celebrará del 26 de septiembre al 5 de octubre, convierte a la capital en un escaparate de tendencias internacionales, con talleres, cenas exclusivas y propuestas de tardeo que demuestran que la creatividad no necesita grados de alcohol para brillar.

La mixología contemporánea apuesta por cócteles donde la fruta fresca, los siropes artesanales, las especias exóticas y la innovación técnica reemplazan al alcohol como protagonista.

Lo que parecía una moda pasajera ya se ha consolidado como un cambio cultural. Para muchos jóvenes, el sober curious no se limita a lo que beben: es parte de un estilo de vida que también abraza el yoga, la alimentación vegetal, el deporte y el mindfulness.

El brindis ya no se mide en copas vacías ni en noches que se olvidan al día siguiente. Hoy, levantar un vaso de kombucha, una cerveza 0,0 o un cóctel sin alcohol también es símbolo de celebración. Y quizás, de una madurez distinta: la de elegir el placer con conciencia.