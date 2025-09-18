Jeferzon López, pescadero: "Este es el único pescado que cuesta tres veces menos en la pescadería que congelado"

Jeferzon López, pescadero, alto y claro: "Este es el único pescado que cuesta tres veces menos en la pescadería que congelado"

En tiempos de inflación, cada euro es importante y los consumidores buscan la forma de poder reducir la factura de la compra sin renunciar a la calidad, para lo que recurren con frecuencia a supermercados muy populares en España como es Mercadona.

Allí se puede encontrar un pescado que destaca el pescadero Jeferzon López (@lopezjeferzon en Instagram), quien ha destacado que en la pescadería de la cadena valenciana se puede encontrar una buena oportunidad en el salmón.

Destaca que, mientras que los filetes envasados en la zona de congelados rondan los 25 euros por kilogramo, comprar un ejemplar entero en la pescadería del propio supermercado puede llegar a salir mucho más económico.

"Este pescado cuesta tres veces menos en la pescadería que congelado", explica Jeferzon, que asegura que la clave está en aprender a aprovechar el pescado desde cero y ser uno mismo quien lo filetee en su propia casa.

Un salmón entero, en función de su peso, tiene un precio muy inferior al de las bandejas ya cortadas y listas para cocinar. La diferencia del coste no es menor, ya que limpiarlo uno mismo en casa permite ahorrar varios euros en cada compra.

A ello hay que sumar otra ventaja adicional, y es que el hecho de preparar el pescado uno mismo puede permitir obtener piezas a medida según las diferentes preparaciones que se vayan a realizar. También se pueden aprovechar los restos para sopas, caldos, tartares…

De esta forma, se consigue sacar mucho más partido al pescado y poder multiplicar sus posibilidades culinarias.

Preparar el pescado no es complicado

Jeferzon López explica que filetear el salmón en casa no es tan complicado como pueda parecer en un principio. Asegura que solo se necesita de una tabla amplia, un cuchillo largo y flexible, y unas tijeras de cocina.

Lo primero de todo es asegurarse de que el pescado esté limpio de vísceras, que es algo que se puede pedir en la pescadería para ahorrarse ese trabajo. En cualquier caso, también se puede hacer en casa con un corte desde la parte inferior de la cabeza hasta la cola y retirando los restos bajo agua fría.

A continuación, se corta la cabeza y la cola, que recomienda reservar para poder elaborar un fumet casero, y luego se separan los filetes deslizando el cuchillo a lo largo de la espina dorsal, primero, por un lado, y después, por el otro.

Una vez que se obtienen dos grandes filetes, es el momento de usar unas pinzas de cocina para retirar las espinas y, si así se prefiere, quitar también la piel. Para hacerlo el proceso a seguir es también muy sencillo.

Es suficiente con colocar el filete con la piel hacia abajo, sujetar con firmeza la cola y deslizar el cuchillo entre la carne y la piel con un movimiento suave de vaivén hasta conseguir que se separen.

Hecho lo anterior, se tendrán unos lomos preparados para cocinar al horno o a la plancha e incluso en tacos para la preparación de un tartar o un sushi casero.

Aunque pueda parecer una tarea un tanto tediosa y que llevará mucho tiempo en la cocina, con un poco de práctica es posible tenerlo listo en apenas 10 minutos, lo que supone un gran ahorro frente a los productos envasados.

Además de esta ventaja, no hay que olvidar que también ofrece la satisfacción de preparar el pescado por uno mismo y poder aprovechar todas sus partes, siendo un plus a considerar que aporta valor a la experiencia en la cocina.

Otros consejos para ahorrar

Ante el panorama de inflación actual, es normal buscar mucho en qué se gasta el dinero y cómo se hace, para lo que hay que tener en cuenta algunos consejos que pueden ser claves para ahorrar en el supermercado.

Una de las principales recomendaciones es precisamente la de comprar productos enteros, y no solo el salmón y otros pescados, sino que también se puede aplicar a la hora de comprar otros alimentos como el pollo, que saldrá más barato comprarlo entero que despiezado.

Por otro lado, es preferible evitar los precocinados que, aunque pueden sacarnos de más de un apuro, encarecerán el desembolso en la comida. Lo mejor es tratar de recurrir a la cocina lo más fresca posible, que además será la más económica.

Otro tip para conseguir ahorrar a la hora de hacer la cesta de la compra es recurrir a los productos congelados, siempre y cuando se trate de congelados de una buena calidad y que estén lo menos procesados posible, como algunas hortalizas, algunos pescados y ciertas carnes.

En este caso tendrás que comprobar siempre que la opción congelada vaya a ser más barata que comprar ese producto o uno muy parecido fresco. Así se podrán aprovechar al máximo determinados productos y sus ofertas.

Por otro lado, conviene familiarizarse con los productos de consumo inmediato, ya que en cada vez más supermercados podemos encontrar secciones dedicadas a productos próximos a su fecha de caducidad o de consumo preferente, lo que permite disfrutar de descuentos de entre un 30% y un 50% o incluso más.

Apoyarse en este tipo de productos para intentar reducir al máximo los costes de tu lista de la compra es una buena idea, pero sin que ello signifique que todo lo que se compra sea de esta sección, sino aquello que sean útiles para tu cocina.