Los agricultores de mango en España estallan: "Nos lo pagan a 80 céntimos y lo venden a seis euros"

Los agricultores españoles de mango no pueden más. "Estamos totalmente asfixiados", lamenta Francisco Moscoso, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Málaga.

Moscoso denuncia a Cocinillas que los agricultores de nuestro país están cobrando el kilo de este fruto muy por debajo del precio al que después se vende a los consumidores: "Lo pagan a 80 céntimos y lo venden a seis euros".

En 2024, el kilo se pagó a una media de "1,35 euros", pero ahora ha disminuido porque la cosecha es mucho mayor. "Este año se prevé que haya de 35.000 a 36.000 toneladas, frente a las 17.000 de la temporada anterior", calcula.

El tamaño de los mangos también es un problema. Por debajo de los 400 gramos no se consideran aptos para comercializar y se pagan mucho peor.

La realidad es que son perfectamente óptimos para el consumo, incluso mejores. "Los mangos pequeños son más dulces porque los azúcares están más concentrados, falta mucha educación rural en la sociedad", señala, contundente, Moscoso.

Pero las grandes empresas mandan: "Cadenas como Mercadona, Lidl, Carrefour piden que el mango tenga calibre, que sea homogéneo".

Tal y como explica el secretario general de la UPA, esos mangos que no encajan en sus estrictos estándares terminan en fruterías de barrio: "Yo los consumo, están muy buenos, allí los venden a unos tres euros el kilo y los han comprado a unos 25 céntimos".

Un futuro incierto

Los mangos que se importan de otros países como Brasil (a un precio menor) son otro bache para nuestros agricultores: "No podemos comparar un mango de la Axarquía (Málaga) con uno que viene de fuera, el de la Axarquía se coge en el momento de su madurez, y eso también se tiene que pagar".

Según Francisco Moscoso, "no quieren decir cuánto mango llega de fuera", pero los mangos extranjeros ya suponen una amenaza para los nacionales.

Como es lógico, esta situación puede llevar a que deje de plantarse mango en España. "Cuando ya no es rentable, llega un momento que te planteas cambiar de cultivo o vender la tierra", reconoce Francisco.

Así pues, el futuro que se dibuja ante los jóvenes del sector no es nada sugerente: "Este cultivo ya no resulta atractivo para la juventud, nos preocupa el relevo generacional, algunas tierras se quedarán abandonadas".

Por ahora, Moscoso cuenta que están teniendo reuniones con los agricultores de la UPA y con otras asociaciones para exigir "que se pague por encima del coste de producción" y "que no haya tantas exigencias con los calibres".

"Tiene que haber una regulación, tienen que empezar a ponerse de acuerdo las comercializadoras y las cooperativas", sentencia.