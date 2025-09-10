José Andrés (56), chef español, desvela sus inicios: "Pasé de dar pescado en un pueblo a enseñar en Harvard con Ferran Adria"

El cocinero español José Andrés, fundador de la ONG World Central Kitchen, es uno de los cocineros españoles más internacionales, estando afincado en Estados Unidos, a donde ha llevado todo el sabor de la gastronomía española, y, además, con su toque personal.

Hoy en día el chef asturiano es conocido a nivel internacional, pero sus comienzos no fueron tan fáciles. De hecho, su vida cambió cuando un día Ferran Adrià entró en el restaurante de un pueblo catalán en el que José Andrés servía pescado.

Desde entonces, dos de los grandes referentes de la gastronomía a nivel mundial, comparten profesión, pero también una gran amistad. De hecho, el mierense ha trabajado con su mentor en la prestigiosa Universidad de Harvard.

En una entrevista con Tom Segura, José Andrés explicó cómo fue su experiencia junto al chef catalán, destacando que "trabajar con él hace más de 30 años fue como ver el Big Bang en tiempo real", destacando así todo lo que vivió a su lado.

Aunque asegura que no fue el inventor de la cocina, sí que destaca que Ferran Adrià inventó "un nuevo lenguaje, una nueva forma de ver las cosas que estaba por delante del resto, incluido lo que estaba pasando en Francia".

Es por ello por lo que se siente muy contento de haber podido ser parte de ese "Big Bang culinario" con el cocinero catalán: "Él es mi mentor, es uno de mis mejores amigos y una de las mejores cosas de Ferran Adrià, no es solo que inventara un montón de cosas increíbles, platos increíbles, sino que es la persona más generosa que conozco", destaca.

José Andrés destaca de su amigo que decidió compartir todos sus conocimientos y todo aquello que descubría con los demás, lo que "le convierte en una persona diferente al resto", si bien este no es el único aprendizaje que ha adquirido de él.

El asturiano destacó de Adrià que le enseñó a "usar el error no para abandonar, sino para aprender, de forma que en el futuro podía utilizar el error para conseguir el éxito".

A pesar de los errores cometidos, también ha cosechado grandes éxitos, y tanto José Andrés como Ferran Adrià han creado una manera muy personal en otros ámbitos, como en las causas sociales e incluso en la Física.

"Quién nos iba a decir a Ferran Adrià y a mí que acabaríamos enseñando junto a otros dos profesores en el departamento de Física de la Universidad de Harvard durante 12 años", destacó el fundador de World Central Kitchen.

José Andrés, un chef que ha cambiado el mundo

José Andrés nació en 1969 en Mieres (Asturias), en el seno de una familia en la que la cocina estaba muy presente en su día a día. Tras pasar allí sus primeros años, se mudó con su familia a Barcelona, donde desde muy joven despertó su pasión por la gastronomía.

Con solo 12 años de edad ya cocinaba y con 15 decidió que quería dedicarse a la cocina de forma profesional, y por ello ingresó en la Escuela de Restauración y Hostelería de Barcelona. Allí, además de estudiar, comenzó con las prácticas en el mítico restaurante El Bullí, donde el propio Ferran Adrià fue su mentor.

Esta experiencia marcó su filosofía culinaria y tras terminar la escuela, con apenas 21 años, tomó la decisión de cruzar el Atlántico para poner rumbo a Estados Unidos. Lo hizo con el deseo de introducir la gastronomía española en la cultura estadounidense y lo logró con éxito.

Su primera parada fue en El Dorado Petit de Nueva York, si bien su mayor salto a nivel profesional se produjo en el año 1993, cuando llegó a Washington D. C. para ponerse al frente de la cocina del restaurante Jaleo, al que convirtió en el primer gran templo de las tapas españolas en América.

A partir de ese momento, tras conquistar a la crítica y al público, su carrera se impulsó, lo que le llevó a encargarse de la propuesta gastronómica de Café Atlántico y a abrir nuevos espacios como Zaytinya y Oyamel, fusionando la cocina española con influencias de Grecia, Turquía y Líbano.

A lo largo de los últimos años ha ido expandiendo su imperio culinario con ThinkFoodGroup junto a Rob Wilder, con restaurantes en diferentes rincones del mundo como Miami, Los Ángeles, Las Vegas o Puerto Rico.

Por otro lado, José Andrés ha desempeñado otras muchas labores, entre ellas una que tiene que ver con su faceta humanitaria, con lo que ha logrado cambiar el mundo. Lo hace a través de la ONG World Central Kitchen, que fundó en 2010.

Esta organización sin ánimo de lucro entrega raciones de comida en zonas afectadas por desastres naturales y conflictos, trabajando con cocineros y voluntarios que buscan garantizar que los afectados puedan tener acceso a alimentos dignos y saludables.

WCK ha tenido un papel relevante en diferentes catástrofes como el huracán María en Puerto Rico o en crisis como las de Ucrania o Gaza. De hecho, esto le ha valido para obtener reconocimientos como el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2021 y el Presidential Medal of Freedom otorgado por el Gobierno estadounidense en 2025.

De esta manera, José Andrés ha demostrado ser más que un chef, y más allá de su visión innovadora de la cocina española, también se ha podido ver su lado más humano y su capacidad para actuar en situaciones de emergencia.