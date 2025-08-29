Va a un bar de Barcelona, pide un pincho de tortilla y se queda de piedra con los ingredientes: "Esto no pasa en Valencia"

La tortilla de patata es uno de los platos y tapas más icónicas de España y también uno de los que más pasiones y debates despierta. Las hay para todos los gustos: con o sin cebolla, más o menos cuajada, también con todo tipo de ingredientes que van desde la trufa al queso, pasando por el chorizo, los pimientos...

En los últimos años, la afición por este clásico no ha dejado de crecer hasta el punto de convertirse en una especie de obsesión del colectivo español y también turista. Y es que, cada vez son más los españoles que buscan la tortilla perfecta, la más rica, con los mejores ingredientes, la ración más generosa y el precio más ajustado.

Un ranking que toma cada vez más relevancia a través de las redes sociales. Precisamente esto es lo que hacía hace unos meses el creador de contenido @boufitfatfood, compartiendo su experiencia en un local de Barcelona que, según él, "sirve las tortillas más famosas de la ciudad".

Un vídeo que ya supera las 100.000 visualizaciones y que ha encendido el apetito y la curiosidad de miles de usuarios, especialmente en Valencia, su ciudad, donde admite no haber probado nunca algo similar.

El creador de contenido arranca su vídeo en el mercado de Galvani, donde se ha acercado a probar las famosas tortillas de Mantequerías Pirenaicas", confiesa. El primer pincho elegido es el más tradicional, pero uno de sus claros favoritos: "Voy a empezar probando la clásica con cebolla por supuesto. Literalmente se deshace en la boca. La tortilla es cremosa y tiene una textura realmente buena. A día de hoy aún no he probado ninguna tortilla así en Valencia. Creedme que me duele", asegura.

Como buen amante del detalle, también prueba el clásico pan con tomate catalán para acompañar. "Y a ver con el pan tumaca, que para algo lo ponen. Le da un punto que mola mucho, ese punto ácido del tomate. De verdad que un diez".

La experiencia se eleva al siguiente nivel con la especial del día: "Voy a probar la especial del día que es esta. Tiene un toque como a pimentón, qué rica. Tiene un puntito más cremoso que viene dado por el queso y es que la papada literalmente se deshace. Creo que me gusta incluso más. Está espectacular", confiesa.

Sin embargo, no todas las variedades consiguen conquistar su paladar: "La tortilla de cecina creo que es mucho más empalagosa, por el momento la mejor opción es elegir cualquiera de las dos anteriores".

La de chorizo en cambio, sí consigue emocionarle: "Mirar que cremosidad. Me encanta la de chorizo. No sabría si ponerlo en el top uno. Es potente pero bastante más fácil que la de cecina, me parece que es bastante fuerte".

El recorrido gastronómico concluye para este creador de contenido con la propuesta más intensa de la carta, la de trufa: "Última tortilla, la de tartufo. Puedo entender que la gente con la locura de la trufa y todo esto, esta pueda ser una de las más vendidas, pero es que huele demasiado. Este sabor a mí no me acaba, es empalagoso al máximo, se come el sabor de la patata y la cebolla. Es demasiado empalagoso", concluye.