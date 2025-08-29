Quique Dacosta (53), chef Michelin, lo advierte: "Para saber si una gamba es fresca hay que fijarse en los bigotes"

Quique Dacosta (53 años, Jarandilla de la Vera, Cáceres) es uno de los chefs más reconocidos a nivel nacional e internacional, hasta el punto de que actualmente reúne un total de siete estrellas Michelin, distribuidas entre tres de sus doce restaurantes.

Las preciadas tres estrellas Michelin las ostenta en su restaurante insignia, Quique Dacosta Restaurante, ubicado en Dénia (Alicante). Su restaurante El Poblet, en el centro de Valencia, tiene otras dos estrellas, y su restaurante Deessa (en Madrid) posee las dos restantes.

De hecho, Quique Dacosta Restaurante está entre los primeros puestos del ranking de mejores restaurantes del mundo: el 14 en la prestigiosa lista de The World's 50 Best Restaurants 2024.

Mirar los mercados

El cocinero permanece siempre activo y podemos encontrarle participando en numerosos eventos, como el Salón de Innovación en Hostelería de Málaga, al que acudió en febrero como ponente.

Esta semana, el programa Hoy por Hoy de Cadena SER ha recorrido junto a Dacosta el Mercat Central de València "para aprender a mirar mejor los mercados a través de todos sus detalles, productos, comerciantes", tal y como han expresado.

Durante este paseo, realizado en compañía de José Luis Sastre, el chef ha compartido algunos de sus trucos para conseguir los mejores productos, "atentos a la calidad y a los precios".

Quique Dacosta y el periodista se han detenido frente a uno de los puestos de pescado y marisco a contemplar los productos. En concreto, se han centrado en las gambas, uno de los alimentos fetiche del chef.

"¿Puedo tocar una para explicarle?", ha preguntado el cocinero, que quería contar bien ante la cámara cómo saber detectar si una gamba es fresca o no.

¿Cómo saber si una gamba es fresca?

"Una de las características importantes de una gamba son los bigotes largos", ha comenzado diciendo. "Eso quiere decir que es superfresca", ha asegurado el chef Michelin.

Otra manera de descubrir la frescura de una gamba es tocándola: "Cuando la tocas tiene que ser como tocar el cristal de una copa maravillosa, fina, delicada, no tiene que rasparte absolutamente nada".

Dacosta también ha aprovechado la ocasión para promocionar su libro llamado El libro de la gamba roja (2023), que lanzó junto a Joan Roca.

En esta obra que habla sobre "el nuevo icono gastronómico del Mediterráneo" se revelan los secretos de su fisiología, su hábitat y la realidad de los seres humanos que se dedican a su captura y su cocina, además de ofrecer 50 recetas tradicionales y creativas de Roca y Dacosta.

Pero, volviendo a los trucos, si queremos comprar la gamba más fresca del mercado según los criterios de Quique Dacosta, debemos escoger la que tenga los bigotes más largos y la textura más fina y delicada. Imposible fallar en la mesa con estos consejos de uno de los mejores cocineros del mundo.