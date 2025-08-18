Las redes cargan contra el chef José Andrés por reunirse con el presidente de Israel para seguir repartiendo comida en Gaza

El chef José Andrés se ha reunido este domingo 17 de agosto con el presidente israelí Isaac Herzog y la primera dama Michal Herzog en la residencia presidencial de Jerusalén con el fin de reclamar "medidas urgentes" para ayudar a Gaza.

Así lo ha asegurado el propio cocinero en un mensaje en su perfil de X: "Hablamos en detalle sobre cómo inundar Gaza con alimentos y medicinas para que no haya hambre ni saqueos, y así podamos comenzar la reconstrucción con esperanza y humanidad".

El fundador y director de World Central Kitchen (WCK), organización que trabaja para proporcionar alimentos a los más necesitados, ha exigido "permisos y accesos completos para todas las ONG que puedan ayudar a poner fin a la desesperación y el sufrimiento de los palestinos".

Según ha afirmado el gastrónomo, Herzog apoyó "firmemente" su plan de "aumentar, cocinar y distribuir comidas, pan y agua en Gaza" y dialogaron sobre "lo que se necesita y lo que se debe hacer para que se haga realidad".

"Se comprometieron a ayudar en todo lo posible con la liberación de los rehenes, el fin de la guerra, la provisión de toda la ayuda humanitaria y la reconstrucción de Gaza", ha afirmado el chef.

I met with President Isaac Herzog and First Lady Michal Herzog at their residence to talk about @WCKitchen feeding operation in the Middle East but specially what we need to do urgently in Gaza. We talked in detail about how to flood Gaza with food and medicine so there is no… — Chef José Andrés 🕊️🥘🍳 (@chefjoseandres) August 18, 2025

Isaac Herzog ratificó su predisposición mediante otro mensaje en X: "Israel trabaja para mejorar drásticamente el acceso a la ayuda humanitaria para la población civil de Gaza".

No obstante, pese a los esfuerzos de José Andrés por intentar sacar adelante el proyecto de WCK y contribuir a la mejora de la situación de los gazatíes, la noticia ha desatado la polémica en redes y algunas personas han criticado que accediera a verse con el político israelí.

Estos usuarios consideran incongruente el encuentro del chef con Herzog después de que el pasado 1 de abril de 2024 un dron israelí acabase con la vida de siete trabajadores de WCK en la ciudad de Deir al Balah, en el centro de la Franja de Gaza.

Uno de los comentarios más virales ha sido el de la politóloga y periodista Irene Zugasti, que ha respondido a la noticia con las siguientes palabras: "El chef perdona: lava la cara a EEUU y coloca la 'caridad del bocadillo' donde interesa a su negocio. Que esta foto le persiga donde vaya".

Otros internautas como el activista Daniel Lobato han reaccionado con dureza y socarronería, estableciendo un símil con el Holocausto: "Me he reunido con Adolf Hitler y Eva Braun en su chalet en los Alpes para hablar de cómo inundar el gueto de Varsovia con alimentos y medicinas y que así no haya hambre ni saqueos".

Here @WCKitchen team leader Shadi showing us how the stoves work with pellets that allows to cook millions of meals a day….#ChefsForGaza while the destruction in Gaza and the list of civilian life’s lost is hard to see, people are hopeful….Palestinians helping Palestinians…. pic.twitter.com/FfQDVki8Y9 — Chef José Andrés 🕊️🥘🍳 (@chefjoseandres) August 18, 2025

Más allá de controversias, José Andrés y los cooperantes de su fundación mantienen la esperanza de poder seguir llevando a cabo su misión, como ha señalado en otra publicación en X donde muestra cómo funcionan las estufas que permiten cocinar millones de comidas al día en Gaza.

Desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, WCK ha servido más de 145 millones de comidas en Gaza y más de dos millones en Israel. En los picos de su actividad, llegó a producir hasta 200.000 raciones diarias en Gaza, aunque este volumen se ha reducido en 2025 por la escasez de suministros y los bloqueos.

Sus operaciones han incluido cocinas comunitarias en Deir al Balah, panaderías móviles y el uso innovador de corredores marítimos de ayuda desde Chipre, así como la colaboración con otras ONG como Open Arms.