Paga por un zumo y un café en un bar y el sablazo es monumental: "Ojalá fuera para mejorar los sueldos, pero no"

El café y el zumo son en España una de las combinaciones y opciones más populares en la mayoría de bares. Son dos imprescindibles del desayuno, que muchas veces se completan con el clásico pincho de tortilla o en otras ocasiones, acompañan a distintas tapas. El zumo, generalmente de naranja, suele servirse junto al café, ya sea con leche, cortado o solo. Estas son las opciones favoritas.

El café, de hecho, es una de las bebidas más consumidas en nuestro país: más del 63% de los españoles mayores de 15 años toma al menos una taza diaria, lo que se traduce en unos 22 millones de personas.

Dos bebidas a menudo asociadas también con ese momento de pausa fuera de casa o a media mañana y cuyo precio puede variar enormemente de una comunidad autónoma a otra o dependiendo del local. De hecho, en algunas zonas turísticas o en el centro de grandes ciudades, su precio puede llegar a sorprender a los clientes.

Una disparidad de precios que ha vuelto a estar en el punto de mira tras la publicación de uno de los últimos post de Jesús Soriano, más conocido como 'Soy Camarero' en redes sociales. En esta publicación se puede ver un ticket de lo que le ha costado un zumo y un café a un cliente en un bar de Madrid. Un ticket que ha desatado el debate en redes.

"8,80 € acabo de pagar por un café largo y un zumo", comienza adelantando el afectado. "Espero que ese margen se utilice para mejorar los sueldos de los camareros, si fuera así encantado, aunque lo dudo", termina agregando.

8,80€ acabo de pagar por un café largo y un zumo, espero que ese margen se utilice para mejorar los sueldos de los camareros, si fuera así encantado, aunque lo dudo. pic.twitter.com/dtg32vG3qk — Soy Camarero (@soycamarero) August 3, 2025

Un mensaje que ya ha acumulado cientos de comentarios y reacciones. Algunos usuarios se lo han tomado con humor: "¿Pesetas? Ojalá", bromea uno; otro recuerda que "me quejaba por pagar 9,50 euros por un zumo de naranja y un bocadillo de jamón...". También hay quien ha puesto el foco en el precio del propio zumo: "¿Qué puñetas tiene ese zumo de 25/33 cl para costar más de 6 pavos?".

Sin embargo, tampoco han faltado las opiniones críticas que consideran que pagar casi nueve euros por dos consumiciones tan comunes no siempre es un exceso, sobre todo si se tienen en cuenta las condiciones laborales del sector y los impuestos relativos a cada zona.

"Pagas los impuestos del restaurante. Te vas al suburbio y pagarás la mitad. Lógico. Si no lo quieres pagar, no vayas. El restaurante o bar tiene que repercutir sus costes. Aeropuertos, paseos, ramblas, etc., no veo que sea tan difícil de entender", comenta otra usuaria.

Cuánto cuestan de media en España

En España, el precio de un café suele moverse entre 1,30 euros y 1,60 euros en la mayoría de bares y cafeterías, aunque en zonas turísticas o en el centro de grandes ciudades puede llegar a superar fácilmente los 2 euros.

Por otro lado, el zumo de naranja natural, tiene un precio medio que oscila entre los 2,80 euros y 3,50 euros, aunque en localizaciones de mayor tránsito, como pueden ser aeropuertos, barrios más turísticos o zonas emblemáticas de Madrid o Barcelona, la cifra puede alcanzar los 5 euros o más.

Cifras que sitúan el coste medio de un desayuno formado por café y zumo en torno a 4,50 o 5,50 euros en la mayor parte del país. Sin embargo, cada vez encontramos más locales en los que los precios están muy por encima de esta franja, como este caso.