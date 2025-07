Ferrán Adrià, chef estrella Michelin, alto y claro sobre la cocina española: "Era un cero gastronómico antes de El Bulli"

El chef catalán, Ferrán Adrià, con sus tres estrellas Michelin sigue siendo todo un referente en la gastronomía española. Un chef que consiguió revolucionar la cocina de nuestro país con El Bulli, el emblemático restaurante español que dirigió hasta 2011 y que alcanzó el reconocimiento mundial por su apuesta radical por la cocina de vanguardia.

El chef español fue uno de los invitados al programa 'The Wild Project', presentado por Jordi Wild, donde repasó con detalle sus inicios y el impacto de El Bulli. En una entrevista de casi tres horas, Adrià reflexiona sobre el papel de la gastronomía y revive sus primeros pasos al frente del restaurante que cambió para siempre el panorama culinario de España.

"España a nivel gastronómico éramos un cero patatero en el mundo", asegura de forma rotunda Adrià en uno de los fragmentos de la entrevista. Un "cero patatero en el mundo" que para él chef significa "ser el último de la fila". Y es que, para Adrià España estaba pésimamente reconocida internacionalmente antes del auge de El Bulli.

Una de las anécdotas que comparte durante la entrevista el afamado cocinero es especialmente reveladora y ocurre en una gala en París en la que les iban a dar un premio: "A juan Mari Arzak y a mí no nos llamaron y nos dijeron que se habían olvidado de nosotros y además, nos pusieron en una mesa al lado del baño entre 800 personas".

Así describe el "nivel de consideración" que se tenía a España por aquel entonces frente a la 'cuisine' francesa. "La gente joven cree que siempre ha sido así el boom de la gastronomía española y para nada", asegura.

Un antes y un después en la gastronomía

Según Adrià, durante 400 años "lo creativo en Occidente pasó en francés", y la cocina de nuestro país estaba "mediatizada por Francia". En ese contexto era impensable que un cocinero español o latinoamericano pudiera aspirar a ser alguien influyente.

Al inicio de El Bulli, recuerda que "el nivel de creatividad era nivel uno: tunear la alta cocina francesa", que "en vez de poner perejil poníamos perifollo, ya lo tenías hecho eso", bromea.

Otro factor decisivo, según explica, fue el retrato en el desarrollo académico de la cocina: "Hasta hace 22 años la cocina no ha sido universitaria", lo que implicaba una carencia por aquel entonces de pensamiento crítico y reflexión en el ámbito gastronómico.

Con su filosofía de "pensar, no hay que repetir", El Bulli impuso un cambio de paradigma que "cambió la historia de la cocina". Un impacto que no solo se percibió en España, sino que abrió camino a la alta cocina creativa en países como México, Perú, Brasil, Argentina o Colombia, donde, según el chef, "en 2007 no existía" aún esta corriente.