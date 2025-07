Un español prueba la comida del ejército de China y dicta sentencia: "Nunca me había encontrado algo así"

En el ejército, las raciones de comida no son un capricho, sino un recurso vital. Diseñadas para mantener a los soldados con energía, proteínas y nutrientes suficientes en situaciones extremas, estas raciones autocalentables se convierten en su único sustento durante días de maniobras o en zonas de combate.

En los ejércitos de todo el mundo, están pensadas para ser completas a nivel nutricional, fáciles de transportar y de preparar. Un español, conocido en TikTok como @aruncinante por poner a prueba las raciones militares de distintos países, ha querido comprobar de primera mano la que el ejército de China proporciona a sus soldados.

"Esta ración es una ración individual de comida autocalentable. Viene con una bolsa protectora, una bolsa de comida autocalentable, vienen también un montón de cosas que no puedo identificar", arranca el creador de contenido. Lo que sigue en el vídeo es una descripción detallada de cada uno de los sobres que componen esta peculiar ración militar china.

"Está todo cerrado al vacío. Una de las bolsas pequeñas tiene pinta de panecillo, otra creo que tiene ingredientes para la comida, también hay algún tipo de caldo o salsa e incluye una bolsita medidora que vamos a usar para medir el agua con la que calentaremos la comida".

Una ración que también incluye sus propios cubiertos y plato y también otro detalle que ha conquistado aún más al influencer "Hay bastante cantidad comparado con otras raciones", asegura.

El sistema autocalentable también ha sorprendido al creador de contenido por su funcionalidad: "En la ración de comida autocalentable vertemos el agua y esperamos 10 minutos".

En el resto de sobres el tiktoker descubre una pequeña bolsa con trozos de plátano seco y otra con una pastilla para hacer sopa: "Esto es como una pastilla de caldo al estilo chino y se ha quedado como una sopa así estilo miso". Una sopa con algas y huevo de la que afirma que "está tremenda".

Lo más desconcertante de la ración

Pero lo más desconcertante llega con una especie de barritas: "Vamos con algo que es como un mazacote muy duro y que no tengo ni idea de lo que es, viene envuelto y me puede recordar el sabor a fruta", asegura. "Nunca me había encontrado algo así en una ración militar".

Estas barritas energéticas tienen una forma y un sabor poco habituales: "Sabe como a muchas cosas, a cereales, a cítricos, a fruta, pero están muy ricas. Me lo voy a dejar como postre".

El plato principal incluye arroz, guarnición y salsa y también sorprende por su sistema térmico: "Viene con una bolsa extra para no quemarse. El plato principal incluye arroz, guarnición de verdura y una salsa. Esto está tremendo", sentencia el creador de contenido.

A esta amplia variedad de productos se suman dos onzas de chocolate y un chicle: "El chocolate es clásico, está rico pero tampoco nada del otro mundo y viene con un chicle muy grande", uno de los detalles que más aprecia el influencer en cualquier ración militar.