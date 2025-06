Tallarines gigantes a la carbonara: Italia y China se unen en la receta de este exitoso puesto de mercado madrileño

Desde que Biáng Biáng Bar abriera sus puertas en 2019, su éxito ha estado en boca de todos. Una propuesta tan sencilla como suculenta - un bol colmado de tallarines anchos y largos, con una sabrosa y abundante salsa y toppings, a precio económico- le convirtió en poco tiempo en uno de los templos de noodles en la capital.

La afluencia de la gente hizo posible una segunda parte de la aventura que empezó en el barrio de Chueca fuera posible y hace un año abría una nueva sucursal en uno de los puestos del Mercado de Vallehermoso. Allí, es donde sirven una nueva alternativa a sus clásicas salsas.

This is not a carbonara es la nueva receta con la que Asia se fusiona con Europa a golpe de wok y cucharón. Detrás de esta creación está Óscar Ling, el alma y fundador de Biáng Biáng Bar. Nacido en Qingdao (China) y criado entre los fogones de los restaurantes familiares, Óscar lleva desde 2019 reivindicando la gastronomía regional y desconocida de su país en Madrid.

Oscar Ling con su nueva receta: This is not a carbonara.

Y su inquietud viajera nunca se detiene. Su último periplo por China le inspiró para imaginar un puente culinario entre Roma y Xi’an: una atrevida carbonara reinterpretada con la esencia de sus míticos tallarines biáng biáng.

Un plato para derribar fronteras

La base es clara: noodles caseros, anchos como cinturones, suaves y elásticos. Sobre ellos se extiende una cremosa salsa carbonara elaborada con una receta secreta de la casa, que sustituye la sobriedad italiana por un toque oriental, más especiado y sabroso.

A esta mezcla se suman bacon ahumado (en lugar de guancialle, que lleva la receta original), cerdo picado, brotes de bambú encurtidos y tomate ibérico, que aporta frescor y un guiño local típico de esta preparación.

Un bol de noodles biáng biáng a la 'carbonara' al detalle.

El cebollino, la albahaca fresca y el parmesano rallado coronan el plato, junto a una guindilla china que añade el picante tan característico de la cocina de Xi’an.

“Queríamos sacar algo distinto y divertido. Viajando por China se me ocurrió mezclar lo mejor de dos mundos y hacer una carbonara al estilo chino", comenta Óscar mientras remueve los fideos con la soltura de quien domina su arte.

“Es un plato cremoso, sabroso y con ese punto picante que engancha. Estoy convencido de que va a ser un éxito”.

Además de sus populares noodles, en su carta se pueden encontrar recetas menos comunes para el gran público, inspiradas en la cocina callejera y regional china, especialmente de la provincia de Shaanxi, famosa por sus platos picantes y sus legendarios tallarines biáng biáng.

Hoy, su pequeño puesto en Vallehermoso mantiene esa filosofía: cocina creativa, producto fresco y ambiente castizo, todo bajo un mismo techo.