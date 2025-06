Cuando Martín Berasategui dijo alto y claro lo que pensaba de la lista 50 Best: "Es un montaje podrido, es una patraña"

Corría el año 2012 y Noma, el restaurante de René Redzepi en Copenhague, se coronaba como número uno del mundo por tercer año consecutivo, seguido por El Celler de Can Roca y Mugaritz, que ocupaban el segundo y tercer puesto.

Muy de cerca los seguía el restaurante Arzak, que ese año se situaba en la octava posición.

Quien no aparecía en esa ya cotizada selección de templos de la gastronomía era Martín Berasategui. Ninguno de sus restaurantes, que en esas fechas sumaban 7 estrellas Michelin, estaba dentro de ese selecto grupo.

Las contundentes palabras de Berasategui

Las reacciones no se hicieron esperar y en el cielo de la alta cocina se vivió tal tormenta que, de haber existido las redes sociales como existen ahora, habría ardido cual volcán en erupción.

"Es un montaje podrido, es una patraña, es una mentira, es la mentira de la primavera". Con estas rotundas palabras se expresaba el cocinero donostiarra tras conocerse los resultados.

"Y detrás de ese sponsor hay cocineros elegidos y ya sabemos que el cocinero de Nestlé es Juan Mari Arzak" continuaba Berasategui, a lo que Arzak, tal como sigue recogiendo el documento gráfico publicado por Telecinco, contestaba sin entrar al trapo.

"¿Y qué más te voy a decir? Yo comprendo que tenga una reacción, pues porque es uno de los mejores chefs del mundo", fue la escueta respuesta.

Pero los dardos de Berasategui no fueron solo para Juan Mari, Ferran Adrià, que hasta la llegada de Noma había liderado la lista durante varios años, también recibió lo suyo.

"Él bien sabe la verdad y él sabe perfectamente que es imposible que sin un euro viajes por el mundo y tengas trenes, aviones, hoteles y restaurantes para visitar sin un euro. No hay derecho".

La prensa internacional también se hizo eco de la noticia y llegó a salir hasta en Eater, un prestigioso portal gastronómico estadounidense que, a su vez, recogía las declaraciones del chef al diario vasco Deia en un artículo que posteriormente fue eliminado.

Según Eater, Berasategui aseguraba que la lista había sido diseñada para hacer daño a la Guía Michelin, por la que es de sobra conocido que siente especial devoción.

Cómo se eligen los restaurantes de la lista de los 50 Best

La lista de "The World's 50 Best Restaurants" se elabora a partir de un sistema de votación global que reúne opiniones y experiencias de un grupo de expertos internacionales en la industria de la restauración, conocido como la Academia de The World's 50 Best Restaurants.

La Academia está compuesta por alrededor de 1.080 expertos -en 2012 eran unos 800-, con un equilibrio de género 50/50, y se divide en 27 regiones geográficas alrededor del mundo. Cada región tiene un "Presidente de la Academia" que es un experto reconocido en su área.

Este presidente, a su vez, selecciona a un panel de 40 miembros (incluyéndose a sí mismo) para votar. Este panel regional se compone de una mezcla equitativa de chefs y restauradores líderes, periodistas y críticos gastronómicos, y "gourmets" viajeros y experimentados.

Al menos el 25 % de los panelistas de cada región se renuevan cada año para asegurar la diversidad y la relevancia continua del proceso, es una forma de asegurarse de que no se va a votar siempre a los mismos por sistema.

Cada miembro de la Academia tiene 10 votos, que son confidenciales, y se les pide que los emitan para los restaurantes donde hayan tenido sus mejores experiencias culinarias en los últimos 18 meses.

No hay criterios fijos u objetivos definidos para lo que constituye "lo mejor"; la decisión se deja a la apreciación personal de cada votante.

Esto significa que factores como la calidad de la comida, el servicio, el ambiente, la originalidad y la experiencia general son valorados subjetivamente por cada experto.

Los votantes deben haber visitado obligatoriamente los restaurantes por los que votan y, además, se les exige que una parte de sus votos sean para restaurantes fuera de su propia región para fomentar una perspectiva internacional.

Es importante destacar que los empleados de la organización o de los patrocinadores asociados con los premios no forman parte de la Academia y no tienen influencia en los resultados.

El proceso de votación y los resultados son auditados de forma independiente por Deloitte, lo que busca garantizar su credibilidad.