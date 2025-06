El aviso de la nutricionista Beatriz Robles: "No tomes bebidas refrescantes para hidratarte en verano"

En épocas de altas temperaturas, perdemos agua. Lo hacemos, sobre todo, a través de la respiración y la sudoración de la piel.

La pérdida de líquidos en verano puede llegar hasta los 2,5 o 3 litros diarios, especialmente en aquellas personas muy expuestas al sol, niños, ancianos, o quienes practican actividad física intensa.

Preservar los niveles normales de agua del cuerpo es esencial para regular la temperatura corporal, transportar oxígeno y nutrientes, eliminar desechos, facilitar la digestión y mantener la presión arterial.

La deshidratación puede manifestarse con síntomas como sed intensa, dolor de cabeza, fatiga, mareos, sequedad de piel y mucosas, disminución de la micción y, en casos graves, confusión, síncopes e incluso consecuencias fatales.

¿Qué podemos hacer para evitarla? La nutricionista y tecnóloga de alimentos Beatriz Robles, autora del libro Come seguro comiendo de todo (2020), profesora y divulgadora, ha ofrecido algunos consejos al respecto en el programa Saber Vivir.

El presentador, Jero Fernández, ha preguntado a Robles por las bebidas que no deberíamos tomar si queremos hidratarnos en momentos de calor.

La experta ha respondido tajantemente: "Ni bebidas refrescantes ni bebidas energéticas". Quizá el cuerpo nos pida alguno de estos tragos burbujeantes, pero debido a su alto contenido en azúcar, en vez de hidratar, deshidratan.

Qué beber para hidratarse cuando hace calor

En lugar de dichos líquidos, Beatriz Robles recomienda, ante todo, agua, ya sea embotellada o del grifo. "Y si queremos un poquito más de sabor, infusiones frías, que entran fenomenal ahora", añade.

Té helado con hielo, menta y limón. iStock

También sugiere alimentos que vengan en forma líquida, como la leche, que es "un 90% agua", recuerda.

"Eso sí, leche sola, no leche azucarada, ni con esos preparados al cacao que son puro azúcar; o leche entera, no tiene por qué ser desnatada, ni mucho menos enriquecida, que es muchísimo más cara y no nos da más salud", aclara.

Otros consejos para evitar la deshidratación

1. Bebe entre 2 y 3 litros de agua al día, repartidos en pequeñas cantidades y de forma regular, sin esperar a tener sed. 2. Lleva siempre una botella de agua contigo, especialmente si vas a estar al aire libre o realizar actividad física. 3. Incorpora a tu dieta alimentos ricos en agua, como frutas (sandía, melón, naranja) y verduras (pepino, lechuga, tomate). 4. Limita el consumo de bebidas alcohólicas, con cafeína o con alto contenido en azúcar, ya que pueden favorecer la pérdida de líquidos. 5. Mantente en ambientes frescos y ventilados y evita la exposición al sol en las horas de mayor calor. 6. Presta especial atención a niños, ancianos, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, ya que son más vulnerables a la deshidratación.

Una receta refrescante

El año pasado compartimos en Cocinillas-EL ESPAÑOL la receta de una de nuestras bebidas de verano favoritas: el licuado de sandía, limón y batido de coco. A día de hoy, sigue siendo uno de los líquidos que más nos apetece cuando aprieta el calor.

No sólo está riquísimo, sino que gracias al alto contenido de agua que posee la sandía se convierte en una poción excelente para estar bien protegido de las temperaturas más extremas. En este enlace encontraréis todos los detalles de la receta.