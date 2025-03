El chef indio, discípulo de Ferran Adrià, que ha vuelto a convertir su restaurante de Bangkok en el mejor de Asia

Bangkok vuelve a ser el epicentro de la gastronomía asiática gracias a Gaggan Anand, el chef indio que, tras una década de reinvención, ha logrado coronar nuevamente su restaurante como el mejor del continente. La lista Asia’s 50 Best Restaurants 2025 ha vuelto a reconocer la audacia culinaria de este visionario, que ha convertido su propuesta en una auténtica “ópera gastronómica” con la que rompe los moldes de la alta cocina tradicional.

El regreso triunfal de Gaggan

Desde su apertura en 2010 en la capital tailandesa, el restaurante Gaggan ha sido sinónimo de innovación y espectáculo culinario. Sin embargo, en 2019, cuando el restaurante estaba en la cima, Anand decidió cerrarlo y reformular por completo su concepto. Ahora, cinco años después, no solo ha recuperado su posición de liderazgo, sino que lo ha hecho con una propuesta aún más radical.

“Volver después de 10 años a coronar el listado Asia’s 50 Best Restaurants… No me lo esperaba”, confesó el chef tras la ceremonia celebrada en Seúl, donde arrebató el primer puesto al francés Sézanne, de Tokio, que en la edición anterior había liderado la lista.

El interior del restaurante Gaggan.

Con tan solo 14 comensales por servicio y un menú degustación de 22 platos —con un precio de 378 euros por persona—, Anand ha llevado su concepto de “cocina india progresiva” a una nueva dimensión. En su restaurante, la gastronomía es solo una parte de una experiencia multisensorial que combina música, narrativas sorprendentes y una presentación estética inspirada en la precisión japonesa.

De Ferran Adrià a la revolución india

El éxito de Gaggan Anand no puede entenderse sin su paso por elBulli, el mítico restaurante catalán de Ferran Adrià, donde aprendió las técnicas de la cocina molecular. Inspirado por la revolución culinaria que se gestaba en España, Anand decidió aplicar esos conocimientos a la cocina india, una gastronomía con siglos de tradición pero que, hasta entonces, no se había explorado desde un enfoque tan innovador.

La cocina de Gaggan es un juego de contrastes. Ingredientes de todo el mundo se combinan con recetas tradicionales indias reinterpretadas bajo un prisma contemporáneo. Cada plato es una historia, un espectáculo en sí mismo. La experiencia se aleja del formalismo de la alta cocina clásica y se acerca al entretenimiento sin perder profundidad gastronómica.

Uno de los platos que componen la propuesta de Gaggan.

“Lo que estamos haciendo es muy radical”, explicó Anand. “Nos alejamos de la alta cocina convencional y nos acercamos a la comida, el entretenimiento, la música y mi personaje. Por fin, hago lo que quiero, y hoy es una recompensa que demuestra que no lo estamos haciendo tan mal”.

Bangkok, capital gastronómica de Asia

El triunfo de Gaggan no es un fenómeno aislado. Bangkok se ha consolidado como la ciudad con más restaurantes en la lista Asia’s 50 Best, con nueve establecimientos en el ranking, por encima de gigantes como Hong Kong, Tokio y Singapur.

Además, otro proyecto de Anand, ubicado dentro de una tienda de Louis Vuitton en la capital tailandesa, se ha situado en el puesto 31 de la lista, reafirmando su influencia en la escena culinaria de la región.

Por otro lado, la chef tailandesa Chudaree ‘Tam’ Debhakam fue reconocida como la mejor chef femenina de Asia, destacando por su capacidad para innovar con productos locales en su restaurante Baan Tepa, galardonado con dos estrellas Michelin.