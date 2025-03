La curiosa relación de Audrey Hepburn con un cocinero con tres estrellas Michelin

Cuando se piensa en un cocinero con tres estrellas Michelin, uno se imagina que tiene todas las artes de la cocina dominadas. Pero no siempre es así. Todo chef tiene su talón de Aquiles. Y en el caso de Pedro Subijana, uno de los maestros de la cocina vasca, al frente del restaurante con tres estrellas Michelin Akelarre, es la pasta.

O más bien era. Todo cambió cuando Audrey Hepburn entró en su cocina. ¿Duras declraciones? Desde luego, inquietantes. ¿Qué hacía la estrella del cine americano en los dominios del restaurante? En realidad, no fue en la cocina de Akelarre donde ocurrió este suceso.

Subijana se puso al frente de Akelarre en 1975, la primera estrella Michelin llegó en 1978, la segunda en 1982, y mantiene la tercera insignia desde 2006. Antes, pasó por el hotel María Cristina, el mesón Idiáquez de Tolosa, el madrileño Zalacaín, el hotel Irache de Estella, entre otros. Fue en este último, que el chef inauguró en 1974, donde atendió a las 'lecciones' sobre pasta de la actriz y hasta se cortaría un dedo, por accidente.

San Sebastián y su festival de cine es destino para un gran número de cineastas y otras personalidades. Entre ellas, tal y como contaba en el último cápitulo del podcast gastronómico La Picaeta, Audrey Hepburn. Lo hizo durante el rodaje de la película Robin y Mariam junto a Sean Connery.

"Los dos actores estaban un mes en el hotel. Con Audrey Hepburn, venía a la cocina, me saludaba. Me enseñó a cocer correctamente la pasta y no como me habían enseñado en la escuela" recuerda Subijana de manera entrañable. "Hasta le "metía dinero por la chaquetilla de propina" añade entre risas.

A Javier Cirujeda siempre le gusta rascar anécdotas en sus entrevistas junto a Adrián Alcaide y no queda aquí la anécdota vivida con la actriz, por la que casi se rebana los dedos de la mano. Tras haberle negado un lugar privado a Hepburn y ella volver a la cocina quejándose, Subijana se puso nervioso, "me cabreé mucho y estaba cortando una chuleta y me pegué un tajo, cuatro dedos y salió la sangre. Me llevaron al hospital corriendo. Pero me he quedado un recuerdo muy bonito porque es una actriz impresionante, una persona refinada y encantadora" relata el cocinero sobre el encuentro.

Las visitan, a día de hoy, continuan. "Es verdad que tener un establecemiento público te da capacidad de conocer a gente mítica incluso hacer amistades porque repiten". El icónico restaurante y hotel Akelarre, está en un lugar privilegiado, posado en la ladera del Monte Igueldo, a 10 minutos en coche del centro de San Sebastián. Ha vivido otros muchos acontecimientos, como alojar a un gran número de cineastas y otras personalidades que visitaban la ciudad o acudían a su festival de cine.