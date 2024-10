Eric van Beek, al frente del mejor bar de Norteamérica, aspira a convertirse en número uno del mundo

Esta pasada primavera Handshake Speakeasy hacía historia al ser el primer bar en México nombrado Nº.1 dentro de la lista de los North America's 50 Best Bars 2024. La clasificación que se centra en los bares y coctelerías de Norteamérica, dentro de The World's 50 Best Bars, cuya gala se celebra este próximo martes 22 de noviembre en Madrid.

Durante una semana muchas de las coctelerías de la capital serán anfitrionas de un gran número de encuentros. Además, como gran novedad, Madrid Cocktail Week acogerá el Cocktail Village de The World's 50 Best Bars, que reunirá a rock stars de la coctelería -los mejores cocteleros a nivel mundial- en un espacio emblemático de la capital, el Palacio de Santa Bárbara. Entre ellos, la coctelería Handshake Speakeasy.

Este bar ubicado colonia Juárez en la Ciudad de México y que ofrece una de las experiencias de más alto nivel dentro del universo mixológico, es uno de los que más resuenan dentro de las quinielas para coronarse como el mejor del mundo. Al frente del proyecto se encuentra el holandés Erik van Beek, uno de los socios junto a Marcos di Battista y Rodrigo Urraca que soñaban con llevar su coctelería a lo más alto.

El equipo de Handshake Speakeasy.

Por su extraordinario espacio donde contrastan los muros y sillones negros con los candelabros y espejos que cuelgan de techo y paredes, circulan elaboraciones innovadoras y diferentes que salen de su laboratorio que ocupan de 24 a 48 horas de investigación y trabajo y antes de llevarlo a la mesa pasa por tres filtros.

La cristalería procede de Japón, de la mano de Shingo Gokan. Clásicos en formato mini como el Mini martini seco o el Mini espresso Martini que no superan los cinco forman parte de una propuesta que se extiende y completa con una selección de bocados en torno a los 12 euros, a cargo del chef Fernando Martínez Zavala, del restaurante Migrante, también de México.

Ahora mejor bar de México y número 3 del mundo, visita Madrid con paradas en templos como Momus o La Mezcaloteca, y van Beek, ha charlado con Cocinillas El Español sobre lo que significa ver acontecer un momento como este.

COCINILLAS: Aspiráis a convertiros en el nº 1 del mundo desde una posición ya muy privilegiada, el mejor de Norteamérica, ¿qué os ha anticipado este éxito? Eric van Beek: Yo no preveo nada, hay muchos grandes bares en el mundo y sus otros que merecen el puesto nº 1. Desde una perspectiva personal, sin embargo, me gustaría que ocuparlo. COCINILLAS: Este reconocimiento pone de manifiesto que México es una ciudad llamada a competir con las mejores. ¿Cómo es en general la oferta en la ciudad y en el país? Eric van Beek: Creo que México tiene algo que muy pocos otros mercados tienen. Es esa buena onda y calidez en todo el país. No es algo que se pueda enseñar. Lo llevan en la sangre. Eso es lo primero, y el conocimiento y la técnica de los cócteles vienen después. En muchos otros mercados es lo contrario. COCINILLAS: ¿Y su público? Eric van Beek: El consumo de cócteles es muy alto, la gente está interesada en probar cosas nuevas. Tenemos un público variado, con gente local y muchos visitantes extranjeros. COCINILLAS: Os juntasteis tres personas con un sueño en común, ¿cómo habéis llegado hasta aquí? Eric van Beek: Éramos socios que abrieron un bar y se hicieron amigos. Es una gran diferencia y creo que la forma correcta de hacer las cosas. Después de tres años y medio nos conocemos como familia. Tenemos una misión y es llevar el negocio correctamente. Eso es lo primero, después nos damos alegrías y pasamos tiempo como amigos. COCINILLAS: ¿De dónde viene tu pasión por los cócteles? Eric van Beek: Nace de la creatividad y de cómo hace sentir a la gente. La sonrisa que se dibuja en la cara cuando les gusta algo es preciosa. COCINILLAS: Tanto tú como tu equipo habéis sido reconocidos, ¿qué aptitudes hay que tener para alcanzar el éxito? Eric van Beek: Estos elogios o premios no los decidimos nosotros, sino las personas que nos juzgan por lo que estamos haciendo. Nuestro listón está muy alto. Si tenemos la suerte de ganar algunos de estos premios por ello, estamos muy contentos. Es un honor que la gente piense así de nosotros. COCINILLAS: Otro reconocimiento se debe al menú con el que se trabaja en el bar, ¿en qué se basa? Eric van Beek: ¡SABOR! Eso es lo más importante. Crear bebidas que potencian los ingredientes, pero de una forma innovadora. Esta fórmula parece funcionar, pero es difícil seguir inventando cosas nuevas que vayan más allá del límite.

El interior de Handshake.

COCINILLAS: Los rankings y listas también marcan notablemente el ritmo de las coctelerías, ¿cómo es la competencia entre el sector? ¿Existe más compañerismo o hay dificultad controlando los egos? Eric van Beek: Creo que se dan ambas cosas. Hay muchos amigos alrededor. Mostrándose apoyo mutuo y disfrutando el tiempo con los demás. Sin embargo, siempre salen algunos egos. Es la naturaleza de la bestia en cualquier forma de competición. COCINILLAS: ¿Qué supondría convertirse en el mejor bar del mundo? Eric van Beek: Significaría el mundo para nosotros. Poner a México en la cima del mapa mundial de la coctelería sería un inmenso honor. Para mí, como propietario de un negocio y alguien que viene de un país pequeño como Holanda, estoy orgulloso de poder representar una pequeña parte de eso también. No sé qué puertas abrirá, pero estoy seguro de que abrirá algunas. COCINILLAS: ¿Y hablando de abrir puertas, cuándo se abren las de Shakerato en Ámsterdam? Eric van Beek: En febrero de 2025. COCINILLAS: Aun así, ¿has visto evolución? Eric van Beek: Es una oportunidad increíble para mostrar lo que hacemos y devolver algo a mi ciudad. Estoy deseando que mis padres vengan a tomar su café diario por la mañana y a charlar mientras

estamos llenos y con gente local por la noche. Estoy impaciente. COCINILLAS: ¿En qué consistirá la propuesta? Eric van Beek: Será un espacio que girará en torno al 'aperitivo' y la cultura mexicana. Pero habrá que esperar para descubrir más...

