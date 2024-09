Manuel Robledo, el genio que quiere darle la vuelta al kebab y construir un imperio: "Quiero abrir 100 locales"

"Todas las cadenas que hay en el mundo y que han funcionado tienen la peculiaridad de que el 99% del producto se come con la mano: la hamburguesa, la pizza, los tacos, los burritos, los pinchos, el sushi... El kebab, que también se come con la mano, no ha evolucionado, sigue anclado casi en el origen y desde aquí queremos adaptarlo a los tiempos actuales" asegura Manuel Robledo, empresario de 66 años que lleva desde los 20 a vueltas con la hostelería.



Después de haber capitaneado la gestión de grandes cadenas como Lizarrán, Foster Hollywood o Burger King, "como inversor, presidente ejecutivo", y que la pandemia le enseñase la fragilidad "de la vida" y de los negocios -"me cerraron 400 locales de un día para otro sin garantías"- ha decidido emprender con proyectos personales desde cero. 5xtairs es el nombre del grupo que engloba cinco nuevas cadenas de comida rápida de fórmulas aún no inventadas, siendo Kebah! la primera, y pionera, en ofrecer una hamburguesa a base de kebab.

Nuevos tiempos para el kebab

"Hemos abierto el target a mucha gente que antes no se atrevía con los kebabs, no somos unos frikis que hacen marcianadas" comparte Robledo quien, junto con su socio Rafa Vega, ha dedicado dos años a la investigación y desarrollo de un modelo único en España.

Durum Kebab.

"Queremos occidentalizar y mejorar la calidad y la imagen", comparte Robledo, que para poner en marcha el proyecto, indica, lo más importante es la seguridad alimentaria y para ello "trabaja con nosotros la que fue directora de calidad de Burger King".

Más allá, "la parte visible" también es importante: "Hemos contratado a Common Sense para el branding; a Gram, de Barcelona, el mejor estudio de arquitectura de este perfil que nos han hecho un diseño que vamos a aplicar desde ahora en todas las aperturas" y cuenta en su equipo con el chef Gonzalo Vernacci, encargado de diseñar una propuesta que se ajuste a las necesidades del consumidor.

La oferta de Kebah!

"Quiero reproducir el mismo modelo en todos los locales y para eso hay que apoyarse en la industria" reitera Robledo que ha contado con empresas como Gourmet foods para la carne o Cropsalsas para desarrollar sus propias recetas.



De momento cuenta con dos locales: uno en el número 81 de la madrileña calle Clara del Rey y un puesto dentro del Mercado de San Leopoldo, "pero la oferta no es la misma en ambos, porque Juancho's aparentemente tiene la exclusividad de la hamburguesa en el mercado".

Terraza de Kebah.

Allí, su carta, incluye desde los tradicionales döner kebab y durum hasta innovadoras creaciones como el Mestizo (pollo, guacamole, pico de gallo y jalapeños). Es en el local de Prosperidad donde se puede disfrutar de la que ha sido la revolución del menú: la kebaburger.

Keburger, hamburguesa de carne de kebab.

La kebaburger es una hamburguesa única hecha con carne de kebab de ternera o pollo, marinada y asada lentamente, servida en pan brioche. "Es una combinación perfecta entre la jugosidad del kebab y la familiaridad de la hamburguesa", comenta Robledo, que la ofrece en dos versiones: clásica, con tomate, lechuga, cebolla y salsas de yogur y roja, y cheese bacon, con cebolla caramelizada, salsa de cheddar ahumado, bacon crispy y mayonesa de bacon.

Más allá del kebab

La oferta de Kebah! no se limita solo a kebabs y kebaburgers. El menú incluye una variedad de entrantes y guarniciones, como alitas de pollo, ensalada César, patatas fritas, nachos y tequeños. También se pueden encontrar postres únicos, como los tequeños de chocolate y el durum de Nutella y nata, que prometen satisfacer a los más golosos.

Kebab y Durum

Un concepto con vocación de crecimiento