Así son los bocadillos que vende Ginés en su negocio 'Uno que empape': de seis sabores y por menos de 10€

El jienense Ginés Corregüela se convirtió en todo un fenómeno de las redes sociales por un motivo: la elaboración de monstruosos bocadillos. El hortelano de 53 años consiguió popularizarse entre los usuarios de la red social TikTok gracias a los vídeos que publicaba en la plataforma, donde compartía con sus seguidores los bocatas que preparaba y que le hicieron recibir el apodo de 'el rey de los bocadillos'.

Con el paso del tiempo, Ginés fue aumentando su número de seguidores hasta convertirse en toda una revolución de las redes sociales. Con su grito "felipeeeeee" y la naturalidad que mostraba en sus vídeos, el jienense logró hacerse un hueco entre los 'influencer', hasta el punto de dar el salto a la televisión participando en el programa 'Supervivientes'.

En la actualidad, Ginés sigue su vida al igual que lo hacía antes. Cada día, continúa compartiendo con sus casi dos millones de seguidores de TikTok los bocatas que elabora en el campo. Sin embargo, el exconcursante de 'Supervivientes' ha dado un paso más y ha decidido abrir un negocio especializado en bocadillos. El establecimiento recibe el nombre de 'Uno que empape' —en honor a su famosa frase "que empape"— y se encuentra ubicado en la calle Calatrava 30, en pleno corazón de Sevilla.

'Uno que empape', el nuevo restaurante de Ginés. TikTok

El local abrió a principios de marzo y ya se ha convertido en todo un éxito. "Estoy súper contento, el corazón se me sale", aseguraba Ginés emocionado días antes de la apertura de su nueva bocatería. Sin embargo, la realidad es que el negocio parece que va viento en popa durante sus primeros días de apertura al público. Y es que han sido cientos los seguidores que no han querido perderse la oportunidad y han acudido al local a degustar los bocadillos.

Como no podía ser de otra manera, el establecimiento de Ginés se centra en la venta de bocadillos. La carta cuenta con un total de seis elaboraciones. Algunos de ellos son el majareta (pan trufado, chicharrón de Cádiz con queso payoyo y crema de boletus), el jartible (pan brioche, costilla deshilachada, queso cheddar ahumado barbacoa y cebolla frita), el esmayao (pan brioche, pulled pork, cheddar blanco ahumado, mayo ahumada y cebolla encurtida.

Pero la bocatería no solo cuenta con estas tres elaboraciones. También ofrece a sus clientes el bocadillo 'flipao' (pan brioche, carrillera ibérica con rulo de cabra y alioli de albahaca), el 'tiquismiquis' (pan de trufa, mortadela siciliana con burrata y crema de pistacho) y el mítico 'uno que empape' (pan rústico, lomo o pollo, alioli de pimientos, tomates cherris y viruta de jamón). Todos ellos tienen un precio de entre 7 y 9,50 euros.

En los últimos días, han sido muchos los creadores de contenido especializados en gastronomía los que han acudido al local de Ginés para probar sus bocadillos. Uno de ellos ha sido el famoso Joe Burger, que después de su popularidad también abrió una cadena de hamburguesas bajo el nombre de 'Briochef'. En esta ocasión, ha viajado hasta Sevilla y ha probado las elaboraciones que el jienense vende en su local.

"Para desayunar, que empape. Ginés ha abierto una tienda de bocadillos en Sevilla y me he venido a probarlos todos. Tiene tres tipos de panes y yo le he dicho que me los ponga todos", explica el 'influencer'. Durante el vídeo, se puede ver al experto de hamburguesas probando los seis tipos de bocatas que se venden en el local y dando su veredicto. También se ha desplazado hasta el local la dueña de la cuenta de Instagram 'De buen comer'. "Para nosotros el mejor, sin duda, fue 'el flipao'. Tenéis que probarlo", aseguró tras la visita.

Que la bocatería de Ginés está siendo todo un éxito es toda una realidad. Para poder sacar adelante el negocio, el jienense se ha apoyado en el hostelero francés Skander Chatty, que regenta otros locales como Marea Viva, Bacanal Burger o La Comilona.

Además, se ha centrado contar con productos de primera calidad para realizar las elaboraciones. Y es por ello por lo que el pan (rústico, brioche y trufado) con el que elabora los bocadillos lo prepara el mejor panadero del mundo: Domi Vélez. Los panes se elaboran en un obrador de Lebrija, pueblo reconocido por la exquisita calidad del pan.

Si hay algo cierto es que Ginés ha cuidado al máximo todos los detalles de su negocio. Y es que, además de centrarse en los productos que vende, también ha querido hacer mucho hincapié en la decoración del local con el objetivo de atraer aún más al público. Del interior del establecimiento destaca un jardín vertical y varios paneles de luces led. En uno de ellos puede leerse 'glu, glu, glu', acompañado de un dibujo de un pavo que hace referencia al famoso Felipe.