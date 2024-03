Foc i Flama, la pizza en homenaje a las Fallas que han creado el campeón del mundo y un youtuber

Los grandes eventos se merecen grandes celebraciones, y las Fallas de valencia no iban a ser menos. Nadie quiere pasar por encima a las paellas, ni buñuelos, ni churros, ni ningún plato tradicional que se engrandece estos días de fiesta que vive la ciudad de Valencia, pero seguro que se agradece tener alternativas.

Una de ellas es la pizza a la que han dado forma el campeón del mundo de pizza Marco Bianchi junto al youtuber Tano Villar. Bajo el nombre 'Foc i Flama', es una creación que busca rendir homenaje a las Fallas, inspirándose en los sabores valencianos y en su tradicional 'esmorzaret' que pone en valor la cultura del almuerzo. Es todo un tributo al clásico 'blanc i negre', pero este con un toque gourmet.

Se trata de la primera colaboración que han unido la experiencia de Marco Bianchi, chef ejecutivo del grupo Il Cortile, junto a la influencia de Tano Villar, el youtuber gastronómico con más vídeos de pizza del mundo, según ha informado la cadena de restauración en un comunicado.

Bianchi acumula una gran cantidad de premios internacionales y reconocimientos a lo largo de su carrera. El Pizzaiolo ha llegado a lo más alto por su talento con las masas, además de su empeño en la búsqueda de nuevos ingredientes y técnicas para crear sus pizzas. La receta del éxito en muchos de los concursos en los que ha participado y ha ganado.

Por su parte, Villar, valenciano de 35 años, comparte con sus más de 200.000 contenido que va más allá de la comida, combinando gastronomía, viajes y cultura. Defiendo lo fitness y la buena alimentación - sí, es posible- con su lema 'No Lift No Pizza', un 'no hay atajo sin trabajo' de manual. Viaja por el mundo probando pizzas y compartiendo los secretos que hay tras ellas.