El restaurante de comida típica española que arrasa con sus tortillas donde ha comido Topuria en Madrid

Ilia Topuria se ha convertido en el hombre de la semana. Después de derrotar a Aleksander Volkanovski el pasado sábado y convertirse en el primer español en ganar la UFC (Ultimate Fighting Championship), el nombre del hispano georgiano ha estado en boca de todos. El pasado jueves, el luchador aterrizó junto a su equipo en Madrid, donde fue recibido por cientos de aficionados que aguardaban a las puertas del aeropuerto de Barajas para aplaudir su hazaña.

Un recibimiento que, además de por la euforia, estuvo marcado por la polémica. Y es que, ante las preguntas de los periodistas, Ilia Topuria no dudó en reprochar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haberle felicitado por su victoria. "Me dolió no recibir la felicitación del líder de este país (Pedro Sánchez). Me hicieron pasar por inmigración en el aeropuerto, pero yo sigo amando este país", confesó.

Después de haber asimilado la victoria y haber descansado tras el combate, la vida de Ilia Topuria parece haber vuelto a la normalidad. Durante estos días, al hispano georgiano se le ha podido ver participando en diferentes actos en los que ha hablado sobre cómo se siente al haberse convertido en el primer español en ganar la UFC.

Ilia Topuria, campeón del mundo de UFC, durante la rueda de prensa a 22 de Febrero de 2024 en Madrid (España). Europa Press

Sin embargo, no todo ha sido trabajo. Tal y como se ha podido saber, el luchador ha aprovechado su paso por la capital para disfrutar de la gastronomía madrileña en muy buena compañía. Y es que el luchador ha visitado junto a su amigo Omar Montes uno de los mejores restaurantes de cocina de mercado de la capital.

Se trata, nada más y nada menos, que del restaurante 'Babero', el local del que es dueña María Ángeles Pérez, 'Cuchy', la hija de Florentino Pérez. El establecimiento, ubicado en la calle Puigcerdá, número 16, en pleno barrio de Salamanca, se ha convertido ya en una visita obligatoria de la capital para los amantes de la gastronomía.

Y es que sus elaboraciones de comida tradicional española y sus tortillas de diferentes sabores, como la de chorizo o la de trufa, han hecho de 'Barbero' uno de los restaurantes favoritos de muchas personalidades conocidas. En esta ocasión, al local han acudido Ilia Topuria y su amigo Omar Montes.

Así lo han compartido desde el propio restaurante a través de varias fotografías publicadas en su cuenta oficial de Instagram y en las que puede verse al luchador y el cantante junto a la dueña del local, que en este caso es María Ángeles Pérez, 'Cuchy', la hija de Florentino Pérez.

Ilia Topuria junto a Omar Montes y María Ángeles Pérez, ‘Cuchy’. Redes sociales

A pesar de que no se ha podido saber con detalle qué fue lo que comieron Topuria y Omar Montes, lo que está claro es que ambos disfrutaron de platos típicos españoles. Y es que si hay algo por lo que es conocido el restaurante es por ser todo un referente de la cocina de mercado.

En su carta destaca, en primer lugar, su apartado de conservas, donde se pueden encontrar desde berberechos hasta sardinillas. Pero, además, los clientes que visitan 'Babero' pueden disfrutar de otros productos como una gran variedad de ibéricos (chorizo, salchichón, jamón o lomo) o platos fríos como la ensaladilla rusa (16 euros), el bocatín de pastrami (14 euros) o la ensalada de espinacas (16 euros).

Como no podía ser de otra manera en un establecimiento especializado en comida típica española, el local también ofrece una gran variedad de tortillas, entre las que destacan algunas como la de cebolla, la de espinacas o la de chorizo. Todas ellas oscilan rondan entre los 13 y los 20 euros, a excepción de la de trufa, cuyo precio es de 35 euros.

Además, el local cuenta con una importante selección de platos calientes, entre los que destacan las croquetas (3,50 euros la unidad), las patatas bravas (10 euros), los torreznos de Soria (18 euros) o los daditos de merluza a la romana (20 euros).

"Pasen, coman, beban y déjense llevar" es el lema del restaurante que aterrizó en el centro de Madrid después de estar varios años instalado en Las Tablas. En la actualidad, el local cuenta con dos plantas. La primera es diáfana y se puede habilitar para organizar eventos con aforo de hasta 50 personas de pie. La segunda es híbrida entre interior y un espacio exterior al aire libre y se destina, normalmente, a eventos tipo cocktail con capacidad para unas 20 personas.

Además de la carta, ofrece varios menús, entre los que destaca, por ejemplo, el degustación, que tiene un precio de 95 euros por persona. Pero, además, cuenta con otros como el de "El Cocido de Caza", que tiene un precio de 80 euros por persona, o el de "El Cocido de Cuchy", cuyo precio es de 45 euros por persona.

En cuanto al horario, el restaurante abre sus puertas de martes a sábado, ininterrumpidamente de 12:45 a 01:00 horas. Los domingos el horario es de 12:45 a 17:00 horas.

