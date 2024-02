Topuria, a Pedro Sánchez: "Me duele no haber sido felicitado, pero no cambia mi amor por España"

Ilia Topuria aterrizó este mismo jueves en España con su reluciente cinturón de campeón de la UFC del peso pluma. La semana pasada el hispano-georgiano se impuso a Volkanovski y se convirtió en el primer español en ser campeón de la UFC, por lo que su presencia generó mucha expectación.

Volvió a retar a Conor McGregor una vez más, se mostró plenamente convencido de que peleará en el Santiago Bernabéu, mostró su predilección por el estadio madridista y también lamentó no haber recibido una felicitación por parte del presidente del Gobierno por su éxito.

La UFC en España

"No hemos hablado nada de momento. Después del combate me he tomado un par de días libres, pero lo empujaré al máximo porque no me voy a quedar sin pelear este año y la única pelea que voy a aceptar va a ser en España. Vamos a tener un par de conversaciones con la UFC".

Qué rival prefiere

"El objetivo final sigue siendo McGregor, está en problemas".

Ilia Topuria, en su rueda de prensa. EFE

Luchar en el Bernabéu

"El objetivo que se puede llegar a cumplir que es llenar un estadio de 80.000 personas, ellos lo aceptarían. Ese trabajo lo voy a hacer ahora con mi equipo para documentar que vamos a poder ser capaces de llenar un estadio. Una vez lo hagamos, va a ser inevitable, no tengo la menor duda de que vamos a hacerlo".

El Bernabéu, un lugar mágico

"El Santiago Bernabéu es un estadio mítico, entonces para cualquier persona aunque se dedique al fútbol u otro deporte, poder lucirse en el Bernabéu es un honor. Si tengo la posibilidad de poder hacerlo, el sitio donde empujaría para hacerlo sería allí y parece que todos los astros se han alineado y no tengo duda de que va a pasar".

La respuesta a McGregor

"¿Cuál fue la respuesta que dio? Que tenía muchas pelotas porque tenía cuatro hijos, ¿no? Pues que venga a España, que va a poder tener otros cuatro más".

Luchar contra un jugador del Madrid

"Al que más seguía desde pequeño y con el que más parecidos me veía era con Sergio Ramos. Aparte de eso, luego vino a ver mi pelea e hicimos una buena relación, pero yo lo admiraba desde pequeño".

¿Es la UFC violencia?

"Yo creo que va a haber un auge pero no juzgo a la gente por haber tomado este deporte como algo violento, porque el desconocimiento juega su papel. Ahora, a la gente le estoy dando la posibilidad a la gente de conocer más a los personajes. Todas las personas en España cuando se imaginaban a un luchador de MMA se imaginaban a un macarra, y he tenido que luchar con esto a lo largo de los años. Somos seres humanos, no somos peleadores sino atletas profesionales".

Apoyo de las instituciones

"Cuando aterrizaba el avión y pensaba que tenía que pasar por el lugar donde pasan todos los extranjeros y no por donde pasan los españoles, y que no haya recibido una felicitación por el líder de nuestro país, me dolía en el corazón. Pero esto no cambia el amor que yo le tengo a España, así que, ¿qué puedo hacer?".

Su recibimiento en España

"Sí que esperaba causar tanto revuelo. Al final pasó todo lo que tenía en mi mente y mis palabras no estaban basadas en ilusiones".

Ha hablado con Florentino Pérez

"Lo voy a conocer por primera vez el domingo, pero sí que se pusieron en contacto conmigo. Es una de las personas que más ilusión me hace conocer, es un grande por todas las cosas que ha construido, que parecen fáciles pero es un fenómeno".

Cómo ganaría a McGregor

"McGregor estaría tumbado antes del octógono. Estaría fatal mentalmente. Es muy duro el camino al octógono y ahí es donde se ganan los combates. Antes de salir, siempre me miro al espejo y digo que a quien tengo que ganar es al que veo en el reflejo y eso Conor no lo va a poder hacer. Ya está hecho".

Hará el saque de honor

"Sí, haremos el saque de honor el domingo ante el Sevilla".

