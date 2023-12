Las mejores conservas para salvar una cena

Cuando pasar horas en la cocina no está contemplado y se opta por preparar algo que no sea complicado las conservas son la mejor opción. Pero no cualquiera, sí aquellas que respetan el producto desde que nace de la tierra y el mar hasta que llega a casa, para las que la artesanía no es una moda y la calidad no es un punto a discutir. De mejillones, ostras, lubina, pasando por hortalizas, todas ellas se merecen un hueco en la despensa para solucionarnos la vida. Aquí van algunas que ocupan el estante de las preferidas:

ROI&Co

Almejas Roi&Co

De la absoluta búsqueda de la excelencia y el preservar una tradición arraigada al territorio gallego nace ROI&Co, una compañía conservera, fundada por la familia Lojo Castro, afincada en la Illa de Arousa que trabaja desde una perspectiva artesanal, tradicional, sostenible, respetuosa con el medioambiente. Recogen mejillón y ostras de las bateas de la misma ría que baña la isla, lo cocinan y lo enlatan y carecen de una cadena productiva que industrialice su proceso de elaboración y distribución, sino que cuentan con expertas manos que pertenecen a la 4ª y 5ª generación de familias conserveras.

El producto va directo a la mesa de su restaurante Punta Cabalo de A Illa de Arousa, y acaba en lotes donde cada lata (de 120 gramos) de ROI&Co contiene unas coordenadas que geolocalizan el punto de extracción del marisco que contiene y para que el cliente sepa lo que está pagando el número de piezas que contiene cada lata es equivalente al número de serie que indique cada una de ellas. En su interior, además de mejillones en escabeche y ostras, también se puede encontrar navaja, almeja, berberecho o zamburiña en aceite de oliva.

Conservas Eutimio

Las impresionantes cocochas de Conservas Eutimio

María Busta mantiene a flote la tradición conservera de su familia y Lastres, una de las villas costeras asturianas con más arraigo en este oficio artesanal debilitado por caer en el olvido. Lo hace desde su restaurante a la entrada del pueblo cuya carta cuenta con algunas de los tesoros marinos que enlatan y también desde su tienda online.

Realizan envíos a toda España de productos que convierten en obras maestras. Desde su suculento pastel de pescado hasta el exquisito pastel de erizos de mar, sus anchoas de filete hermoso y cremoso, sus dulces -preparan un flan de queso de morirse- y sus joyas de la corona, las tres referencias dentro de Eutimio Gastro Seleción, que incluye tres de sus productos más selectos y exquisitos, Lomo de Merluza en AOVE, Cocochas de Merluza en AOVE y el Verdel o Xarda en escabeche.

Conservas José Peña

Las sardinillas en aceite de José Peña

En 1920 D. José Peña Oubiña fundó la que tres generaciones más tarde sigue siendo una de las conserveras gallegas más importantes dedicadas a la producción de conservas de pescados y mariscos de la más alta calidad. 100 años de tradición y elaboración artesanal desde Cambados que se mantiene fiel bajo la marca P&P.

Entre sus productos premium figuran los filetes de boquerón fresco en aceite, una producción limitada que se pesca solo en la época de la costera. También cuentan con navajas al natural y en aceite de oliva, mejillones fritos en escabeche y berberechos en aceite de oliva.

Dentro de su línea tradicional presumen de sus sardinillas en aceite de oliva, procedentes de Rianxo y capturadas en su mejor momento y firmes y sabrosas se empacan a mano en abanico tras un proceso de limpieza especialmente meticuloso. También cuentan con atún, ventresca y bonito en aceite de oliva.

Supernormal

Salsa cherry de Supernormal

Este oasis ecológico y sostenible en el corazón de Madrid rinde una oda a la verdura, desde fresca hasta conservada. Se abastece de productos que Almudena Peña y Fernando Usera traen cada semana desde su propia huerta en Tiétar, Cáceres hasta su tienda física, ubicada en el número 11 de la Plaza de Chamberí. En su obrador propio a pocos metros -en Francisco Rojas 7-, es donde llevan a cabo la preparación de sus conservas y platos preparados.

Cuentan con una socorrida salsa de tomate cherry, espárragos blancos, alcachofas y pimientos de piquillo. Un fondo de armario perfecto para tener siempre a mano. En sus estanterías también almacenan aceites, vinos, carne, pan y lácteos, además del resto de hortalizas frescas que ofrecen. Y por estas fechas también se puede comprar su roscón de Reyes y otros dulces navideños.

Peperetes

Cangrejo de Las Nieves

A principios de los años 90, Jesús Lorenzo Crespo, nieto de los primeros conserveros gallegos, pone en marcha su conservera para envasar mariscos y pescados de calidad excepcional. Comenzó envasando los mejores berberechos y sardinas que llegaban a sus manos y 30 años más tarde mantiene la esencia de la tradición que un día decidió preservar. Su nombre, Peperetes, ha sido rescatado del diccionario coloquial gallego que evoca algo apetitoso, deseado, sabroso o agradable, sensaciones que evocan con cada una de sus latas.

A día de hoy, se pueden encontrar las conservas que nacen en el obrador del pueblo marinero de Carril, donde se cultivan las famosas almejas de Carril, en las estanterías de mercados en más de 30 países. Cada mañana seleccionan en fresco los mejores pescados y mariscos en las reconocidas lonjas de la zona.

Entre sus conservas de pescado están los jurelillos en escabeche, bonito y ventresca en aceite y en mantequilla de Arias Moniz, huevas de merluza, bacalao a la gallega y a la vizcaína o boquerones en escabeche. En su catálogo de mariscos incluyen berberechos al ajillo, cangrejo y centollo al natural, chipirones, ostras, percebes, caviar de erizo, pulpo, vieiras, zamburiñas y algún que otro tesoro del mar más.

Güeyu Mar

Angulas

De Asturias hasta Australia. Las latas de Abel Álvarez han revolucionado el mundo de las conservas. Desde Güeyu Mar el restaurante que dirige junto a Luisa Cajigal en Playa de Vega, a pocos kilómetros de Ribadesella, maneja la brasa que da gusto y mucho del producto que pasa por ella acaba enlatado para terminar en las mejores mesas. Desde mejillones con un toquecito picante hasta angulas, también a la brasa. Es un maestro con la sardina, al igual que con el calamar, la navaja o el bonito.

Un enlatado gourmet y 100 % artesanal con los aromas que deja el crepitar maderas de abedul, haya, roble y eucalipto y aceites de "texturas celestiales". Su popularidad les ha llevado hasta las estanterías de numerosas tiendas delicatesen, las de Coalla o el Club Gourmet.

Conservas Consorcio

Consorcio conservas

Conservera cántabra por excelencia, experta en la producción de anchoas de Santoña, bonito del norte y atún claro en conserva. Con de 70 años elaborando en Santoña conservas del mar de alta calidad, en su catálogo trabajan con las mejores materias primas, elaboradas de manera artesanal y empacadas manualmente: mejillones, berberechos, navajas, zamburiñas, sardinillas, chipirones, melva, caballa, lomos de salmón y almejas.

Para esta Navidad han preparado un lote (99,10 € ) que da para largo y se compone de sus mejores conservas gourmet Consorcio Gran Reserva:

4 latas de Anchoas del Cantábrico en aceite de oliva 90 g

2 latas de Bonito del Norte en aceite de oliva 110 g

2 latas de Bonito del Norte en escabeche 110 g

2 latas de Bonito del Norte en aceite de oliva 200 g

2 tarros de Bonito del Norte en aceite de oliva 295 g

2 latas de ventresca de Bonito del Norte en aceite de oliva 110 g

