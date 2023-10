Cava Meetin: Barcelona descubre los mejores vinos que vienen

La D.O. CAVA organiza por primera vez el #CavaMeeting en la emblemática ciudad de Barcelona, un congreso sin precedentes que reunirá a algunos de los más influyentes prescriptores mundiales los días 27 y 28 de noviembre.



El evento ofrecerá en exclusivo un viaje a la excelencia del #Cava e incluirá catas del vértice de la pirámide cualitativa del Cava, un show room exclusivo de Cavas de Guarda Superior, ponencias de primer nivel y visitas a destacadas Cavas. Un viaje singular que abordará temas como la creación de mayor valor en el negocio del Cava, su modelo de internacionalización, y los retos científicos que enfrenta el Cava en la viticultura del siglo XXI.

La D.O. CAVA ha citado en Barcelona a algunos de los más influyentes prescriptores mundiales para participar en el gran fórum Cava Meeting. Se celebrará por todo lo alto en el barcelonés Espai de Transformació Creativa Casa Rius, combinando catas del vértice de la pirámide cualitativa del Cava, ponencias de primer nivel y visitas a destacados elaboradores. Se anuncia como un “viaje a la excelencia del Cava”. Hace meses que trabaja en su diseño y organización un comité de especialistas formado por los Master of Wine Sarah Jane Evans y Pedro Ballesteros, el sumiller Ferran Centelles y el periodista especializado, sumiller y Formador en Cava Ramon Francàs. Se espera a un centenar de invitados provenientes de diferentes mercados, como Japón, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Italia y Suiza, además de España.

Las jornadas organizadas por MAHALA Wine &, y que serán conducidas por Yolanda Ortiz de Arri y Ruth Troyano, se abrirán con una bienvenida del presidente del Consejo Regulador de la D.O. Cava, Javier Pagés, en la que expondrá la situación actual y de futuro de la D.O. CAVA. Las ponencias y catas las abrirá el Master of Wine Pedro Ballesteros, que adentrará a los asistentes en el mundo de los Cavas de los Elaboradores Integrales, con el objetivo de transmitir sus valores. Desfilarán en las copas productos selectos de las cavas Agustí Torelló Mata, Alta Alella, Cava Avinyó, Blancher, Bodegas Escudero, Can Suriol, Celler Carles Andreu, Cava Gatell, Giró del Gorner, Juvé & Camps, Parató Vinícola, Parés Baltà, Torné & Bel, Vins el Cep y Vins Familia Ferrer (Can Sala).

Acto seguido se iniciará otro de los platos fuertes del Cava Meeting. Josep Roca, sumiller y jefe de sala del triestrellado restaurante El Celler de Can Roca, presentará un menú ideado para armonizar con el Cava, con la voluntad de ejemplificar la gran versatilidad gastronómica del vino español más exportado. Tras la ponencia del sumiller de Girona se podrá degustar “la magia de lo más icónico”. El sumiller Jordi Paronella Vidal (del grupo de restaurantes del chef José Andrés) y el también sumiller y periodista especializado del diario La Vanguardia, Ramon Francàs Martorell, recorrerán los Cavas de Paraje Calificado, los de muy larga guarda y los que se adentran en una dimensión que va más allá: la tercera crianza. En esta cata de lujo se podrán degustar Cavas icónicos de Alta Alella, Blancher, Codorníu, Juvé & Camps, Mestres, Pere Ventura, Vins el Cep y Vins Família Ferrer (Can Sala).

Los rostros participantes en Cava Meeting

Las sesiones del martes día 28 de noviembre arrancarán con una mesa redonda en la que se abordará ¿cómo crear mayor valor en el negocio del Cava? Se debatirá sobre la internacionalización del Cava y de cómo construir o añadir valor a la marca Cava a nivel mundial en una ponencia moderada por Sarah Jane Evans MW y con la participación de Pedro Ferrer, vicepresidente y CEO del Grupo Freixenet; Meritxell Juvé, CEO y 4ª generación de Juvé & Camps; Jaume Vial, director comercial de Mestres; Marc Morillas, especialista en diseño y construcción de marca, y Juan Manuel Bellver, director de Lavinia España.

Seguirá una también interesante ponencia moderada por el sumiller Ferran Centelles en la que Carme Ruscalleda, Jordi Paronella, Nieves Barragán y Agustín Trapero disertarán sobre Cava y gastronomía. Y acto seguido se dará cabida a una ponencia para abordar los retos y desafíos científicos que afronta el Cava, deteniéndose a analizar la viticultura del siglo XXI y los futuros sistemas de conducción y vendimia avanzados ante el reto del cambio climático por parte de Marco Simonit, de Método Simonit & Sirch de poda. También se abordará el papel de las lías y el tiraje con tapón de corcho por parte del enólogo, investigador y profesor de la Facultad de Enología de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona Joan Miquel Canals.

Y el Cava Meeting también se adentrará el martes día 28 en la cata de los diversos orígenes del Cava, repasando la diversidad y características de la zonificación de la D.O. CAVA a través de diversos Cavas representativos de las distintas zonas de elaboración. Los ponentes serán Pedro Ballesteros MW, Ferran Centelles y Pepe Hidalgo, director técnico de Bodegas Vicente Gandía. Ferran Centelles, acompañado de Julie Dupouy, Quim Limonero y Guilherme Mantovani plantearan ¿cómo servir un Cava como ‘il faut’?. Llegados al mediodía será el turno de las conclusiones por parte del presidente de la D.O. CAVA.

El Cava Meeting se cerrará con visitas a 25 bodegas elaboradoras brindando a los asistentes la posibilidad de descubrir el apasionante territorio del Cava.

D.O. CAVA, compromiso con el origen, la tierra y la sostenibilidad Con más de un 70% de ventas internacionales, CAVA es la D.O. española que más exporta. Reúne más de 38.000 hectáreas de viña y a más de 6.200 viticultores. Sus 349 bodegas asociadas están presentes en más de 100 países. El CAVA, armonía universal para la gastronomía, se elabora por el método tradicional con un estricto compromiso con el origen, la tierra y la sostenibilidad.

