Andrés Rengel se independiza con N⌀stre, el nuevo bistró de Valencia frente al Mercado Central

Un pequeño local en la calle de Mallorquins de Valencia, en plena Ciutat Vella y con el Mercado Central al frente, es el espacio que ha elegido el chef Andrés Rengel para abrir su primer restaurante: Nøstre.

Con un formato bistró, la propuesta se sustenta sobre los conceptos de oportunidad (la que ofrece cada temporada y sus productos en una de las tierras más fértiles y la que les otorga su localización junto al Mercado Central de Valencia), de orgullo (por el sentimiento de pertenencia) y origen (por el cruce de caminos que define su propuesta, el resultado de la inmigración de todos aquellos aragoneses, andaluces y manchegos que llegaron hasta Valencia).

Desde el martes 19 de septiembre con una cocina definida por la combinación de una gastronomía interior (desde Aragón hasta Castilla la Mancha pasando por Andalucía) bañada por el Mediterráneo y sustentada en las influencias clásicas que han acompañado la formación de Rengel.

Un chef formado en grandes restaurantes

"Somos jóvenes, pero no somos moda, ni tendencia. Somos el sentimiento de quienes cuando cocinan, se comprometen", define Andrés Rengel, que afronta el comienzo de Nøstre tras su paso por casas como La Finca by Susi Diaz, El Celler de Can Roca y Contrapunto Les Arts.

También ha trabajado como formador en Mediterráneo Culinary Center y su presencia es habitual en congresos como Madrid Fusión, San Sebastián Gastronomika, Ethic Ocean o San Pellegrino Young Cheg (nominado a Young Chef Europa 2022).

La carta para el estreno

Algarroba con naranja y pan

En la primera carta, como declaración de intenciones, se podrán ver opciones como la charcutería marina; el paté en crouté blanc i negre; combinaciones como la merluza con cap i pota y trigo, el figatell Rossini o el cordero de los montes de Aragón en distintas elaboraciones acompañados con hierbas de la costa valenciana; hasta la tarta de queso del Maestrazgo o la algarroba con naranja y pan.

El proyecto de Nøstre emerge como una de las novedades de la temporada en Valencia, reivindicando el trabajo de profesionales jóvenes con el deseo de aportar sus ideas y su perspectiva gastronómica.

Dirección: Calle Mallorquins, 1 46001 Valencia

Calle Mallorquins, 1 46001 Valencia Horario: Martes y miércoles en servicio de comidas (desde 13.30h) y jueves, viernes y sábado tanto en servicio de comida como de cenas (desde 20.30h).

Martes y miércoles en servicio de comidas (desde 13.30h) y jueves, viernes y sábado tanto en servicio de comida como de cenas (desde 20.30h). Teléfono: 603112049

