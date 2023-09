Las 4 tapas del festival Hotel Tapa Tour 2023 que tienes que probar si estás en Madrid

Vuelve un año más Hotel Tapa Tour, el festival que quiere reivindicar la oferta gastronómica de los grandes hoteles. La última edición se celebró en Barcelona y esta vez regresa a la capital con un total de 24 establecimientos hoteleros que han confeccionado hasta 80 tapas con maridaje para deleitar los paladares de los asistentes.

Los hoteles que participan en el certamen están organizados por barrios para crear rutas gastronómicas que faciliten la asistencia del público. Castellana, Atocha, Centro I, Centro II, Chueca/Chamberí, Plaza de España, Salamanca I y Salamanca II son las zonas donde podrán degustarse las mejores tapas de los establecimientos que concursan este año.

El hotel InterContinental es uno de los concurrentes en el Hotel Tapa Tour 2023 que se llevará a cabo entre el 14 y el 24 de septiembre. Su chef ejecutivo, Miguel de la Fuente, ha preparado cuatro bocados que se podrán probar en El Jardín del InterContinental todos los días de 12.00 a 14.00h y de 20.00 a 21.30. Cada uno de estos bocados participa en cuatro categorías diferentes.

Una tapa de atún rojo ahumado y cacahuetes.

Para la categoría Tapa Alimentos de España & D.O. Ribera del Duero han propuesto el atún rojo ahumado & peanuts, una tapa elaborada con el lomo alto del atún rojo ahumado acompañado de mojo de cacahuete, cebolleta asada, piparras y melocotón. El plato se acompaña de una copa de vino Fuentespina y cuesta 10€. Por otra parte, para la sección Fusión Alimentos de España & D.O. Cava han apostado por un chipirón a la parrilla con corazón de kimchi y vinagreta de tomate con setas shimeji. Lo han maridado con una copa de Freixenet Brut Barroco y también tiene un precio de 10€.

En la categoría Croqueta de Autor & Cerveza/Vermut el equipo de cocina concursa con una croqueta de carabinero meloso que se tomará con vermut Zecchini, un producto muy ligado a la región, ya que se elabora en Valdemoro desde 1940. La tapa y la bebida salen por 8€. La última tapa, pensada como postre, juega en la categoría Tapa Dulce & Cointreau. Aquí De la Fuente ha creado una versión anisada de la tarta tatín francesa, la cual se sirve con el cóctel 'Margarita se llama mi amor', una combinación de Cointreau, tequila blanco y zumo de lima recién exprimido. Todo junto tiene un precio de 10€.

La tapa de la categoría 'Dulce & Cointreau'.

El jurado, compuesto por prestigiosos profesionales del sector, elegirá la mejor propuesta en cada categoría. En el caso de la sección Tapa Alimentos de España & D.O. Ribera del Duero, el ganador quedará clasificado automáticamente para participar en el Premio Nacional Tapa Alimentos de España y Premio Maridaje D.O. Ribera del Duero. Por su parte, en Tapa Fusión Alimentos de España & D.O. Cava el chef que logre la victoria concursará en el Premio Nacional Tapa Fusión Alimentos de España y Premio Maridaje D.O. Cava.

Listado de participantes en Hotel Tapa Tour 2023 1. Barceló Emperatriz 2. BLESS Hotel Madrid 3. Canopy by Hilton Madrid Castellana 4. CoolRooms Palacio de Atocha 5. Four Season Hotel Madrid 6. Gran Hotel Inglés 7. Hard Rock Hotel Madrid 8. Hospes Puerta de Alcalá 9. Hotel Puerta América 10. Hyatt Regency Hesperia Madrid 11. InterContinental Madrid 12. Mandarin Oriental Ritz Madrid 13. NH Collection Palacio de Tepa 14. NH Madrid Nacional 15. Radisson Red Madrid 16. Relais & Châteaux Hotel Heritage Madrid 17. Relais & Châteaux Hotel Orfila 18. RIU Plaza España 19. Rosewood Villa Magna 20. The Principal Madrid 21. The Westin Palace, Madrid 22. UMusic Hotel Madrid 23. URSO Hotel & Spa 24. VP Jardín de Recoletos

