Este es el jamón ibérico que ha elegido David Bisbal para llevar en su gira 'Me Siento Vivo 2023'

Este es el jamón ibérico que acompaña a David Bisbal en su gira musical Me Siento Vivo 2023.

Este mismo mes de agosto comienza la nueva gira de David Bisbal, Me Siento Vivo 2023, que durará hasta otoño del próximo año. El evento comenzará con un primer espectáculo en Calviá (Mallorca) y continuará con una gran cantidad de conciertos por diversas ciudades de España y Latinoamérica. Para amenizar y nutrir este viaje, habrá un alimento típicamente español que acompañará a Bisbal durante todo su recorrido.

Se trata del jamón ibérico de la marca Enrique Tomás, la cadena de jamonerías más grande del mundo, abierta desde 1982. Lo que empezó como un humilde negocio barcelonés, actualmente dispone de más de 100 de tiendas distribuidas por todo nuestro país y el resto por Francia, Reino Unido, Italia, Andorra y América. En todos sus establecimientos, la firma ofrece la venta directa del jamón, así como una zona de degustación. Sólo en 2022 llegó a vender 1.700 piezas al día y este 2023 espera llegar a las 3.000.

La presencia de Enrique Tomás en la gira del artista se hará sentir en todos los elementos de Me Siento Vivo 2023, desde la cartelería que adornará las ciudades anfitrionas hasta las mismas entradas de los conciertos. No obstante, su colaboración no se limitará solamente al escenario, sino que en las próximas semanas han anunciado que llevarán a cabo múltiples campañas ingeniosas que estarán presentes en todos los momentos de la gira.

Lo más especial de las piezas de jamón serrano de Enrique Tomás es que tienen de 18 a 20 meses de curación, lo que supera el tiempo de curado de otros jamones del mercado (de 12 meses e incluso menos). Además, la cadena se rodea de artesanos del jamón y productores que comparten su misma pasión. Todos sus productos siguen un triple proceso de selección: primero con los productores, luego cuando les llega el producto y, finalmente, una tercera revisión antes de enviar el alimento a los clientes.

En sus tiendas encontrarás todos los tipos de jamón existentes (sabor suave, intenso, aromático y sabroso) y en todos los formatos posibles. Por una parte, en sobres al vacío de 80 gramos. Por otra, en distintos packs ahorro y packs "no te cortes". También venden la pieza deshuesada, ideal para los que dispongan de su propia máquina cortadora en casa. Y, por último, la pieza entera, perfecta para los amantes del jamón que quieran cortar, comer y compartir a su antojo. Asimismo, también cuentan con otros productos como quesos, vinos, cavas y vermuts.

