Así es el chiringuito de Formentera donde comieron Jenni Hermoso y sus compañeras

Después de días celebrando su victoria en la Copa Mundial Femenina de Fútbol 2023, las jugadoras españolas han comenzado este miércoles unas vacaciones más que merecidas en Ibiza. Allí "empezó todo", como ha revelado la futbolista Cata Coll, pues fue en esta isla donde se reunieron todas en Semana Santa antes de comenzar el campeonato en Australia y Nueva Zelanda.

[Los mejores restaurantes de Ibiza y Formentera para disfrutar del verano]

Desde que llegaron, se las ha podido ver a bordo de una lujosa embarcación por aguas del Mediterráneo, tomando el sol en la cubierta, charlando y descansando. Pero, además, también han aprovechado para visitar Formentera y darse un homenaje en uno de los restaurantes más conocidos de la zona.

Algunas de las deportistas han publicado en sus redes sociales varios vídeos e imágenes de la comida que compartieron en este establecimiento en primera línea de playa. En el vídeo aparecen visiblemente animadas coreando la famosa canción de Queen, We are the champions, acompañadas de otros comensales del local.

El restaurante en cuestión se llama Beso Beach y fue inaugurado hace 10 años en la playa Cavall D'en Borràs de Formentera, dentro del parque natural de Ses Salines, declarado reserva protegida de la biosfera. Sus propietarios son Rafa Viar y su esposa Angie López, quienes se propusieron crear algo sencillo y distinto a los locales de lujo que estaban de moda en aquella época, algo más parecido a un chiringuito de estilo desenfadado e informal.

El ambiente y la decoración son realmente espectaculares: se trata de una cabaña de madera rústica que se encuentra rodeada de árboles, arena blanca y aguas cristalinas. Además, el lema de la marca, escrito en algunas de las paredes y parte de su mobiliario, no deja indiferente a nadie: "No hay verano sin beso", puede leerse en uno de los bancos con vistas al mar.

[Restaurantes para comerse Formentera fuera de temporada]

De hecho, Beso Beach acostumbra a repartir a sus clientes calcomanías con esta frase y las campeonas del Mundial no iban a ser menos. Alexia Putellas, Jenni Hermoso y el resto de sus compañeras no dudaron en ponerse estos tatuajes temporales y fotografiar el resultado, una decisión que la opinión pública ha interpretado como una clara referencia al beso no consentido que Luis Rubiales dio a Jenni Hermoso tras el triunfo de las jugadoras.

Una imagen compartida por Alexia Putellas en su Instagram luciendo el eslogan de Beso Beach.

Qué comer en Beso Beach Formentera

La oferta gastronómica del restaurante se basa en una cocina mediterránea con toques vascos que acompañan con vino francés. "Vivimos enfrente del mar, así que escogemos minuciosamente productos de kilómetro 0 y elaboramos nuestros platos con mucho mimo para conservar su esencia", explica la empresa en su web.

La carta de comida está dividida en entrantes fríos y calientes, arroces, productos a la brasa, postres y snacks. Entre los platos principales, sobresalen especialmente sus paellas: de marisco, de carabineros, de bogavante azul, o de verduras, entre otras. También es famoso su chuletón de vaca madurado a la brasa, la ventresca de atún de Almadraba o el bogavante 'a la formenterenca' con patas y huevos fritos.

Uno de los arroces de Beso Beach Formentera.

Por lo que respecta a las bebidas, disponen de una amplia gama de cócteles y espumosos, además de vinos. En la mixología encontramos clásicos como el mojito, la Piña Colada, la caipiriña, la margarita o el daiquiri, además de su Beso Beach Cocktail, con tequila Patrón Silver, Cointreau, Mango natural, Martini Fiero, lima y sirope.

Las futbolistas no han sido los únicos famosos que han pasado por las mesas de Beso Beach, que también cuentan con locales en Marbella, Sitges, Ibiza y Estepona. Este exclusivo chiringuito también ha dado de comer a celebrities como Orlando Bloom, Naomi Campbell, Calvin Klein, Kate Moss, Cristiano Ronaldo, Cesc Fàbregas, Leo Messi e incluso el expresidente Mariano Rajoy, entre otros.

Sigue los temas que te interesan