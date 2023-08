Vuelve The Best Pizza, el ranking que da a conocer los mejores chefs de pizza del mundo

Franco Pepe, recogiendo su premio The Best Pizza

La pizza desde hace tiempo tiene ganado el amor incondicional del mundo entero. Su elaboración cada vez más artesanal y variada, ha trascendido hasta el punto de convertirse en una más dentro de la alta cocina. En la masa no todo vale, y con los ingredientes no todo está escrito.

Presente por todas las grandes y pequeñas ciudades de todos los continentes, todos tienen sus favoritas. Con ello, este nuevo ranking The Best Pizza, impulsado por The Best Chef, tiene como objetivo visibilizar a algunos de los mejores chefs de pizza/pizzaiolos del mundo; profesionales que llevan a cabo su trabajo de manera magistral y muchas veces anónima. Un listado para identificar lugares de todo el mundo que sean muy especiales, por su idiosincrasia, donde poder ir a disfrutar de este maravilloso plato, elaborado por su mejor chef.

Como explica Antonio Ruotolo, director del proyecto The Best Pizza, "la pizza y todo lo que rodea a este increíble plato pertenece a todos, sin límites ni distinciones y en todas sus versiones. Pretendemos elevar el trabajo y la conciencia de quiénes son los pizzaiolos. Queremos que se les escuche haciéndoles partícipes de la votación". Para Antonio y el equipo "reconocer la evolución de la pizza, sus raíces culturales y sus ramificaciones, es una tarea importante que requiere el apoyo de todos, demostrando un amor incondicional por la pizza".

La pizza artesanal y sin límites

La lista The Best Pizza será el resultado de las opiniones y votaciones de un grupo de 200 personas, entre las que se encuentran pizzaiolos y otros profesionales de la gastronomía de 6 continentes, 24 países y 74 ciudades.

El 24 de septiembre, además de revelarse la lista de The Best Pizza Top100, en este evento en línea también se anunciarán los ganadores de los premios especiales en las siguientes categorías:

Premio a la mejor ciencia de la pizza. Este premio está dedicado al

pizzaiolo que destaque en investigación, técnicas experimentales y

transformación

Este premio está dedicado al pizzaiolo que destaque en investigación, técnicas experimentales y transformación Premio al mejor arte de la pizza. La comida es arte, la pizza es arte.

Este pizzaiolo es considerado un artista por su exquisito emplatado, que

hace que las pizzas parezcan cuadros, casi demasiado bonitas para

comérselas.

La comida es arte, la pizza es arte. Este pizzaiolo es considerado un artista por su exquisito emplatado, que hace que las pizzas parezcan cuadros, casi demasiado bonitas para comérselas. Premio a la mejor pizza del futuro. Dedicado a un joven pizzaiolo

emergente que muestra un talento realmente excepcional y está a punto

de alcanzar un gran éxito en el mundo de la pizza.

Dedicado a un joven pizzaiolo emergente que muestra un talento realmente excepcional y está a punto de alcanzar un gran éxito en el mundo de la pizza. Premio a la Mejor Pizza Pastelera. Toda gran comida/cena debe

terminar con un postre. Este premio celebra el talento y la habilidad del

Pizzaiolo que está detrás del dulce colofón de cada comida presentando

su versión de la pizza dulce.

Toda gran comida/cena debe terminar con un postre. Este premio celebra el talento y la habilidad del Pizzaiolo que está detrás del dulce colofón de cada comida presentando su versión de la pizza dulce. Premio a la mejor pizza frita . Este premio está dedicado al pizzaiolo

que haya creado la mejor y más deliciosa interpretación de la pizza frita

combinando su tradición y evolución.

. Este premio está dedicado al pizzaiolo que haya creado la mejor y más deliciosa interpretación de la pizza frita combinando su tradición y evolución. Premio a la Mejor Experiencia Pizzera. Este premio está dedicado a

un pizzaiolo/pizzería que proporcione un servicio perfecto en el comedor,

creando una experiencia exquisita, la experiencia pizza perfecta.

Este premio está dedicado a un pizzaiolo/pizzería que proporcione un servicio perfecto en el comedor, creando una experiencia exquisita, la experiencia pizza perfecta. Premio a la Mejor Pizza Margarita. Es hora de celebrar a la reina de

la pizza. Este premio está dedicado al pizzaiolo que sirva la mejor pizza

Margarita.

Aunque esta clasificación es nueva, el premio The Best Pizza Award ya se ha

concedido en dos ocasiones: durante el evento de The Best Chef Awards 2021

en Ámsterdam y en The Best Chef Awards 2022 en Madrid. El ganador de este

galardón The Best Chef Pizza Awards 2021 y 2022 fue Franco Pepe, de Pepe in

Grani (Caiazzo, Italia).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Best Pizza (@top100pizza)

El ganador de esta edición viajará a México para recibir el premio en directo sobre el escenario durante la ceremonia de entrega de The Best Chef Awards que tendrá lugar el 20 de noviembre de 2023 en Mérida (Yucatán).

Sigue los temas que te interesan