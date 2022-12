Esta es la mejor pizza de España, lleva pistachos y se hace en Madrid

Esta mañana se ha disputado en Can Pizza la final del II Concurso de la Mejor Pizza de España Madrid Fusión Alimentos de España 2022 by D.O. Rueda en la que participaban un total de ocho pizzerías procedentes de todo el territorio nacional. Los finalistas habían sido previamente seleccionados por el jurado entre las 19 pizzerías inscritas.

La pizza ganadora ha resultado ser la pizza de pistacho, calabacín y tomates confitados de Hot Now, la pizzería creativa del chef Rafael Bergamo. Una pizza que ha conquistado al jurado presidido por Franco Pepe y del que también formaban parte periodistas especializados y expertos gastronómicos del sector alimentario: Alberto Luchini (periodista especializado en gastronomía), Alberto Miragoli (creador y panadero de Cientotreinta Grados), Benjamín Lana (Vicepresidente Madrid Fusión), Eleonora Cozzela (periodista gastronómica, La República y chair of 50 Best Restaurants), Gianni Pinto (chef restaurante NOI), María Gálvez (chef y creadora del Gout D´hestia), Max Colombo (uno de los creadores de Can Pizza, ganadores de la I Edición), Patricia Mateo (Fundadora y Directora General Mateo&Co) y Santiago Mora (Director General de la D.O. Rueda).

Según las reglas de esta edición del concurso, este año se ha permitido la ejecución de las elaboraciones en estilo libre (freestyle) y los pizzaioli han tenido total libertad a la hora de crear y presentar sus propuestas, sin ninguna restricción en el uso de ingredientes.

La mejor pizza de España está en Madrid

La pizzería madrileña Hot Now se ha impuesto en la final a Fratelli Figurato (Madrid), Parking Pizza (Barcelona), Sartoria Panatieri (Barcelona), Humo Pizza (Donostia/San Sebastián), Demaio (Bilbao), Da Filippo (Alicante) y PizzaMore (Málaga).

En COCINILLAS hemos podido hablar con Rafa Bergamo que se mostraba emocionado tras recibir este reconocimiento.

«Ha sido una sorpresa para todos nosotros en todos los sentidos, tanto el hecho de estar nominados como el haber ganado. Estamos muy contentos porque sabemos que lo que hacemos no nos gusta y sabemos que no está mal, que está correcto y que las combinaciones son interesantes. A ver, mira, ganamos con la pizza de pistacho. Fue la primera pizza que hicimos como innovación cuando abrimos para poder transmitir la esencia de nuestra cocina. Y fue un momento arriesgado porque todavía la gente no nos conocía.

Empezamos con una pizza de huitlacoche, una pizza con carpaccio de funghi porcini, pizzas que fueron haciendo que la gente entendiera nuestra propuesta. Y luego tuvimos que ir haciendo unas pequeñas modificaciones a lo más clásico. Pero la de pistacho siempre se fue quedando, la pizza de pistacho surgió con la idea de tener una pizza que no llevase queso, que no llevase tomate, pasta de tomate y tuviese un sabor interesante, una pizza que aportase muchos vegetales para poder ofrecer una propuesta completamente vegetal en la carta.

Y eso es lo que hicimos, fue un pesto de pistacho, donde hay pistachos literalmente triturados y es como una especie de crema que también lleva albahaca y con eso cubrimos la masa. Luego ponemos calabacín, que lo que hacemos es un carpaccio de calabacín. Ponemos también panko que desempeña una función que es clave. Con ese pan rallado buscamos que absorba el agua que suelta el calabacín a la temperatura del horno, así se consigue que la masa no se humedezca en exceso y conserve la textura necesaria para estar siempre en su punto y, finalmente, el tomate confitado. Por eso vamos al horno y luego a esa pizza.

Para darle un punto de frescura, lo que se hizo fue ponerle ralladura de lima y bueno, es una pizza que en textura es brutal, que en sabores está muy balanceada, es superligera, es una pizza que te comes un pedazo y te pide más y nosotros creemos que es lo que nos diferencia. Nos han dicho que por lo que hemos ganado ha sido por la masa, el punto de masa, el punto de hidratación, de tenerlo controlado, que no sea excesivamente hidratada, que cruja, pero que sea aérea, que sea ligera. En definitiva, que estamos muy contentos»

La mejor pizza de España se puede degustar en Hot Now por un precio de 14,90 €.

