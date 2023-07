Nomo Market, el nuevo restaurante japonés que tienes que conocer en Madrid

Grupo Nomo, el grupo de restaurantes japoneses que nació en la Ciudad Condal en el año 2007, continúa su expansión con la apertura de su segundo establecimiento en Madrid, Nomo Market, que llega casi tres años después del primero, Nomo Braganza, abierto hacia finales de 2020.

El nuevo local del grupo, que está operativo desde hoy, está en el Gourmet Experience de El Corte Inglés de Goya y cuenta con acceso independiente desde el número 85 de dicha calle. Tiene una superficie de 90 metros cuadrados y capacidad para 50 comensales. Con esta apertura, Grupo Nomo recupera la marca Nomo Market – el naming con el que inició su delivery hace 12 años y que después pasó a llamarse Nomomoto –, y apuesta por un nuevo formato de cocina ininterrumpida, con un menú del día, un menú a la carta y servicio de take away.

Una carta con auténticos sabores de Japón

La propuesta gastronómica, diseñada por el chef Naoyuki Haginoya, apuesta por el producto de temporada y ofrece una variada oferta de sushi y propuestas calientes como las gyozas y otras tapas japonesas, arroces y fideos y diferentes platos a la brasa y en tempura, entre otras elaboraciones. Así, Nomo Market se convierte en el primer establecimiento especializado en comida japonesa de este multiespacio gastronómico de la capital española, que combina la degustación con la venta de productos gourmet.

«Estamos muy ilusionados de poner en marcha este nuevo formato, que será una adaptación reducida de la carta de Nomo, con algunas novedades», comenta Borja Molina-Martell, director general de Grupo Nomo. «Si el proyecto tiene éxito y buena acogida entre el público, podríamos dar el salto a otras ciudades y tiendas de El Corte Inglés. Es una línea de negocio que nos interesa mucho explorar, pero no tenemos prisa y queremos ir paso a paso porque, ante todo, queremos seguir siendo una empresa familiar», concluye.

Desde la apertura de su primer restaurante, los hermanos Borja y Juan Molina-Martell, con su cuñado, Ramón Jiménez, y el chef Naoyuki Haginoya no han parado de sumar éxitos. Quince años después, Grupo Nomo cuenta con una red de nueve restaurantes ubicados en Barcelona, en la Costa Brava, en Girona y en Madrid. El negocio se complementa con Nomomoto, el servicio de entrega a domicilio y take away, que opera en Barcelona desde hace más de diez años y en Madrid desde hace dos.

