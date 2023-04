Los mejores planes gastro de la semana (del 6 al 13 de abril)

España entera vive su Semana Santa con celebraciones de todo tipo a lo largo y ancho de su geografía, también le toca el turno a la comida. Además de torrijas, este 6 de abril también te permitimos comer pasta a la carbonara, hoy es su día. Si no estás muy cocinillas, no te preocupes que eso lo solucionamos pronto con algunas direcciones que puede que coincidan con la ciudad en la que vives o visitas. Más allá de estos planes, te proponemos visitas a mercados de productores, seguirle la pista a The Champions Burger y alguna que otra sugerencia más. ¿Te animas?

San Miguel Biergarten

¿Se te ocurre un plan mejor que pasar la tarde en una Biergarten berlinesa? Hasta el 10 de abril, en la Plaza Mayor del Poble Espanyol, puedes. En ella se está celebrando la 11.ª edición del evento cervecero más auténtico de Barcelona donde la cerveza corre a mares y le acompaña una oferta gastronómica de más calidad y más variada que nunca. Si a esto le sumas talleres de cata y de tirar cerveza, maridajes, concursos, música en directo y DJs, de aquí saldrán unas cuantas caras contentas.

Jornadas Gastronómicas del Bacalao en Grupo Otter

Bacalao al ajoarriero con carabinero

Hasta el 9 de abril, los restaurantes más emblemáticos, como El Telégrafo, Pez Fuego, Verdura & Brasa, El Gran Barril de Castellana, Teitu o La Leñera, del Grupo Otter, incorporarán a sus diferentes cartas elaboraciones con el bacalao como protagonista.

Bacalao Giraldo, la empresa más importante del sector a nivel internacional y uno de los principales proveedores del grupo, ha desembarcado en la capital con 15.000 kilos de bacalao salvaje traído de las aguas de Islandia y Feroe para ofrecer experiencia exclusiva a partir de platos como el bacalao al pil pil, los buñuelos de bacalao con ajoblanco malagueño o el bacalao al ajoarriero con carabinero. Para redondear la experiencia, Grupo Otter propone armonizarla con Finca Allende de Miguel Ángel de Gregorio, una de las figuras más importantes de la enología española.

The Champions Burger

noname

La 4ª edición del festival gastronómico que busca la mejor hamburguesa gourmet seleccionada por los consumidores ha hecho parada en Alicante hasta el próximo 9 de abril. Desde las 12:00 h hasta las 00:00 h, la zona Volvo, ubicada en el Muelle de Levante Alicante, acoge hasta 18 hamburgueserías, que han desembarcado allí con sus foodtrucks, para ofrecer sus creaciones: desde las más clásicas hasta las más innovadoras, todas ellas con las mejores carnes seleccionadas certificadas, panes y productos frescos de primera calidad.

Lo que marca la diferencia en este campeonato es que aquí es el cliente quien vota la hamburguesa, una votación que se realiza durante todo el certamen y mediante un código QR. Las tres hamburgueserías con mejor valoración se verán las caras en la final de The Champions Burger 2023 que se celebrará en Valencia.

Mercado de la Tierra Barcelona

mercat_terra

Como cada sábado, tienes una cita en el Parc de les Tres Xemeneies del barrio del Poble-sec, donde te espera un mercado con productos de la tierra, de km0 y de proximidad, organizado por Slow Food Barcelona.

Se trata del único mercado al aire libre que se celebra semanalmente en Barcelona y reúne una treintena de productores de proximidad, seleccionados por Slow Food, que ofrecen una gran variedad de productos locales y de temporada como verduras, frutas, cereales, quesos y otros lácteos, embutidos, panes y repostería.

¡No te olvides de llevar tus propias bolsas para traerlas llenas de buenas acciones!

