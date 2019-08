Clases de mixología y productos madrileños para aprovechar tu fin de semana

Los planes gastronómicos en Madrid no descansan. Quien no coma bien este fin de semana es porque no quiere.

Ya sea en casa con un plan sencillo como es hacer tu propia pasta o bien salir a comer a los restaurantes que no cierran por vacaciones este mes, seguro que hay algún plan que se adapta a lo que más te apetece para este fin de semana.

Si te vas de vacaciones, te lo pierdes. Los que nos quedamos en Madrid vamos a salir a disfrutar de la ciudad y su gastronomía.

Qué hacer este fin de semana

Vamos a responder rápidamente a la pregunta que se nos presenta cada viernes con estos planes:

Mercado de la Cámara Agraria (3/08)

La Cámara Agraria de Madrid celebra este domingo un mercado en el que podrás llenar tu despensa con productos elaborados en Madrid de gran calidad. En los diferentes puestos encontrarás aceites, quesos, carne de cordero, ternera y buey, vino, verduras, legumbres, dulces, cervezas, etc. Lleva unas cuentas bolsas o incluso el carrito de la compra porque vas a volver cargado.

Dirección: Pº de la Puerta del Ángel, 4 (Recinto ferial Casa de Campo)

Pº de la Puerta del Ángel, 4 (Recinto ferial Casa de Campo) Metro: Puerta del Ángel (línea 6)

Puerta del Ángel (línea 6) Fecha: Domingo 3 de agosto

Domingo 3 de agosto Horario: 10:00 a 15:00

Escuela de cócteles en Garra Bar

El restaurante Somos no cierra en agosto y tampoco su bar, Garra. En él podrás apuntarte a clases de mixología y así aprovechar el verano para aprender a elaborar cócteles como un auténtico profesional. Sus cocteleros te enseñarán paso a paso todo lo que debes saber. Se pueden reservar cursos para grupos de entre cuatro y ocho personas, así que si buscas un plan con tus amigos para el fin de semana, este puede ser muy divertido.

Dirección: Torre de Madrid, Hotel Barceló, Plaza de España, 18

Torre de Madrid, Hotel Barceló, Plaza de España, 18 Metro: Plaza de España (línea 3 y 10)

Plaza de España (línea 3 y 10) Horario: Do - Mi 13:00 - 16:00 y 19:00 - 23:00. Ju - Sa13:00 - 16:00 y 19:00 - 0:00.

Do - Mi 13:00 - 16:00 y 19:00 - 23:00. Ju - Sa13:00 - 16:00 y 19:00 - 0:00. Reservas: torredemadrid.eventos@barcelo.com

torredemadrid.eventos@barcelo.com Precio: 30€ / personas

Visita un restaurante chino muy chino

Acaba de reabrir sus puertas en Madrid el restaurante chino Don Lay. Probablemente uno de los chinos más chinos de toda la ciudad. Así que hay que aprovechar que la ciudad está medio vacía para reservar una mesa y comer tranquilamente sus míticos platos, como la panceta de cerdo asada al carbón con miel.

Dirección: Calle de Castelló, 117 esq. María de Molina

Calle de Castelló, 117 esq. María de Molina Metro: Diego de León (4, 5 y 6)

Diego de León (4, 5 y 6) Horario: 13:00-16:00, 20:00-1:00

13:00-16:00, 20:00-1:00 Reservas: 910 91 63 19

Preparar pasta fresca en casa

Si tu plan es quedarte en casa en modo "cocinillas", puede ser buen momento para practicar el arte de preparar pasta fresca. Parece complicado pero una vez que empiezas, ya no puedes parar. Hazte con una máquina de pasta fresca para comenzar y aprovecha el fin de semana para practicar y degustarla. Y si no eres muy manitas, no sufras: ¡Hay máquinas automáticas que incluso amasan!

Salir a cenar el domingo por Madrid

No hay nada como cargar pilas de cara al lunes saliendo a cenar el domingo por la noche. ¿Pero dónde si muchísimos restaurantes cierran en ese momento de la semana? Sabemos que es complicado dar con ellos pero existen. Entre los mejores restaurantes para cenar el domingo en Madrid están La barra de Sandó, Matcha o Corral de la Morería y todos ellos te esperan para que cierres el fin de semana mejor que en ningún sitio.

Visita los huertos urbanos de la cuidad

Foto: Huerto urbano de Manoteras

La gran mayoría de los huertos urbanos de Madrid abren durante todo el fin de semana. Si nunca has estado en uno, es una gran ocasión para acercarte, ver cómo está organizado, qué se cultiva, cómo se trabaja y pasear entre las plantaciones. Si vas con niños, seguro que les encantará.

Sal a comer a los restaurantes abiertos en agosto

Ponzano

Cuántas veces hemos querido hacer una reserva para comer o cenar en cualquier sitio en el mes de agosto y nos hemos encontrado con que el restaurante escogido estaba cerrado. Para ir "a tiro hecho" y que esto no suceda, puedes consultar los restaurantes abiertos en agosto en Madrid y así acertar seguro. La Malaje, Bacira o Kitchen 154 son solo algunos de los lugares que sabemos 100% que no cierran.