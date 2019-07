13 tiendas para comprar productos gourmet en Madrid

Las tiendas de productos gourmet tienen la solución cuando buscas comer y beber lo mejor, desde conservas para un aperitivo, como las mejores carnes para preparar en una parrilla o quesos con los que enamorar a cualquiera.

Las marcas que encontrarás en ellas están ahí debido al uso de productos de la mayor calidad, a que son difíciles de encontrar o que el proceso de elaboración es artesano. Cada una tiene su razón pero todas son auténticas delicias.

Dónde comprar productos gourmet en Madrid

Para tener un detalle con ese amigo loco por la gastronomía. Para darte un capricho por esa celebración tan especial que se acerca en el calendario. O sencillamente porque quieres lo mejor de los mejor en tu mesa. Sea cual sea tu excusa para visitar estas 13 tiendas de productos gourmet en Madrid, sabemos que saldrás con los mejores productos.

Mantequerías Bravo

Foto: Mantequerías Bravo

Desde 1931 poner un pie en la tienda significa recibir un trato personalizado. Si no sabes qué llevarte o qué estás buscando exactamente como si lo tienes claro, deja que el personal de Mantequerías Bravo te guíe entre todos los productos gourmet que encontrarás en sus estantes. Hanto productos de España como traídos de todas partes del mundo. Foie, conservas, chocolates, confituras, quesos, café, caviar, jamón, vinos, licores... Busques lo que busques, en este rinconcito de Madrid lo encontrarás.

Dirección: Ayala, 24

Ayala, 24 Metro: Serrano (línea 4)

Serrano (línea 4) Horario: Lu - Vi 9:30–14:30 17:30–20:30. Sa 9:30–14:30

Lu - Vi 9:30–14:30 17:30–20:30. Sa 9:30–14:30 Teléfono: 915 75 80 72

Cuenllas

Foto: Cuellas

Esta mantequería nació en 1939 para abastecer a los vecinos de la zona en plena posguerra. Los inicios fueron complicados pero con la llegada de familias adineradas a la zona de Rosales, Cuenllas comenzó a agrandar su catálogo de productos. Cerca ya de los años 70 este local reunía selectos nombres en cuanto a vinos, quesos o foie se refiere. Hoy cuenta con restaurante e incluso cátering. Aún así, guarda ese esencia cuyo objetivo es ofrecer siempre lo mejor.

Cualquier amante de los vinos puede pasar horas admirando las botellas, y los amantes del buen comer se perderán felices entre conservas, quesos y embutidos.

Dirección: Ferraz, 5

Ferraz, 5 Metro: Ventura Rodríguez (línea 3)

Ventura Rodríguez (línea 3) Horario: Lu - Vi 9:00 - 14:30 y 17:00 - 20:00. Sa 9:00 - 14:30.

Lu - Vi 9:00 - 14:30 y 17:00 - 20:00. Sa 9:00 - 14:30. Teléfono: 915 47 31 33

Doña Tomasa

Foto: Doña Tomasa

Doña Tomasa llegó directamente desde Santoña hace poco más de un año para acercar a los madrileños los sabores cántabros y su selección de productos gourmet. Allí encontrarás las mejores anchoas de Santoña y conservas del mar como berberechos, mejillones, chipirones, bonito del norte, etc., junto a conservas vegetales como ajo negro, pimientos del piquillo o yemas de espárragos blancos de Navarra.

En su sección de aperitivos gourmet encontrarás almendras fritas, embutidos o quesos. Y también ofrecen una selección de dulces que hace la boca agua a cualquiera con sus galletitas pasiegas, hojaldritos de almendra, quesada pasiega o trufas de chocolate. Todo delicioso y elaborado de forma artesanal.

Dirección: General Pardiñas, 71

General Pardiñas, 71 Metro: Nuñez de Balboa (línea 5 y 9)

Nuñez de Balboa (línea 5 y 9) Horario: Lu - Vi 10:30–15:00 y 16:30–20:30. Sa 10:30–14:30.

Lu - Vi 10:30–15:00 y 16:30–20:30. Sa 10:30–14:30. Teléfono: 683 33 06 83

Gourmet Experience

Foto: Gourmet Experience Gran Vía

Cinco Corte Inglés de Madrid albergan un espacio dedicado a productos gourmet que muchas veces son difíciles de encontrar. Su selección alberga vinos, una sección de coctelería, bombonería, una cava de quesos y multitud de productos y packs preparados para regalar.

Dirección: Centro Comercial El Corte Inglés, Plaza del Callao, 2

Centro Comercial El Corte Inglés, Plaza del Callao, 2 Metro: Callao (línea 3 y 5)

Callao (línea 3 y 5) Horario: Lu - Vi 10:00–22:00. Sa 10:00–24:00. Do 11:00–21:00.

Lu - Vi 10:00–22:00. Sa 10:00–24:00. Do 11:00–21:00. Teléfono: 913 79 80 00

Tiendas gourmet de quesos

Cuando buscas un producto muy concreto, no hay nada como dejarte aconsejar por los mejores para acertar seguro. Cuando hablamos de quesos, nos quedamos con unas estas tiendas gourmet:

Poncelet Cheese Bar

Foto: Poncelet. Huevo con puré de patata y Mimolette

Si amas el queso sobre todas las cosas, Poncelet Cheese Bar es otra de esas tiendas en las que vas a pasarlo en grande comprando quesos o degustándolos. En su cava dicen tener más de 150 quesos artesanos de 11 nacionalidades diferentes. Algo que se refleja en su amplia pero selecta carta, donde se presenta el queso de forma creativa y siempre acompañado de productos de temporada cuyos sabores potencia y nunca anula.

Dirección: José Abascal, 61

José Abascal, 61 Metro: Gregorio Marañón (línea 7 y 10)

Gregorio Marañón (línea 7 y 10) Horario: Ma - Sa 12:30–24:00. Do 11:00–16:00

Ma - Sa 12:30–24:00. Do 11:00–16:00 Teléfono: 913 99 25 50

Quesería Cultivo

Foto: Quesería Cultivo

Esta quesería nace en 2014 de la unión de varias familias productoras de queso que buscan dar a conocer sus productos. Pero ne Quesería Cultivo no solo encontrarás sus quesos, sino también otros productos artesanos que tienen en común con estos queseros su amor y respeto hacia la materia prima.

Su selección de quesos azules es un espectáculo. Cuentan con gorgonzola D.O.P, Picón Bejes Tresviso, Búcaro azul, etc. También quesos de cabra como el Isla Corazón, de vaca como el queso de Mahón o tortas como el Cabraflor.

Además, cada mes preparan una tabla de quesos para aquellos incapaces de elegir. Aunque con los consejos que recibirás en la tienda, seguro que acertarás con tu elección.

Dirección: Conde Duque, 15

Conde Duque, 15 Metro: Argüelles (línea 3, 4 y 6)

Argüelles (línea 3, 4 y 6) Horario: Lu - Sa 10:00–21:00

Lu - Sa 10:00–21:00 Teléfono: 911 27 31 26

Tiendas de especias

¿Cuántas veces has querido cocinar un plato exótico y no tenías a mano las especias necesarias? No te volverá a pasar tras visitar estas tiendas de especias (y mucho más, aunque estas son su especialidad):

Sally Pepper

Foto: Sally Pepper

Esta tienda gourmet está especializada en especias y picante. Así que si eres de los que disfrutan más de la comida cuanto más pica, este debe ser tu nuevo templo en Madrid. Cuentan con un amplio surtido de chiles mejicanos y salsas picantes procedentes de todos los rincones del planeta.

Encontrarás mezclas de especias también, algunas más comunes y otras exóticas, algunas incluso difíciles de encontrar. Hay pimienta de Sichuan (roja y verde), Chesapeake Bay, Baharat, curry de todos los tipos y un largo etcétera.

Dirección: Francisco Silvela, 14

Francisco Silvela, 14 Metro: manuel Becerra (línea 2 y 6)

manuel Becerra (línea 2 y 6) Horario: Lu - Vi 10:30 - 15:30 y 17:00 - 21:00. Sa 10:30 - 15:30 y 17:00 - 20:00.

Lu - Vi 10:30 - 15:30 y 17:00 - 21:00. Sa 10:30 - 15:30 y 17:00 - 20:00. Teléfono: 910 34 15 74

Spicy Yuli

Foto: Spicy Yuli

Los tés y las especias traídas de todos los rincones del mundo son la especialidad de Spicy Yuli, aunque también ofrecen chocolates, aceites, sales o frutos secos. Si no tienes claro qué llevarte o buscas un regalo, tienen packs de especias que te resolverán el problema como el pack de cocina india, el "fondo especiero", o "cocinas del mundo" con 14 especias y sales que te llevarán a recorrer el mapa bocado tras bocado.

Te esperan la cúrcuma molida, almáciga de Quios (muy usada en cocina griega y turca), haba tonka o vainilla del Amazonas, o Amchoor (polvo muy usado en India que resulta de moler mangos verdes secados al sol) son solo algunos de los nombres que aprenderás y descubrirás en Spicy Yuli.

Dirección: Valverde, 42

Valverde, 42 Metro: Chueca (línea 5)

Chueca (línea 5) Horario: Lu 17:30–21:00. Ma - Ju 10:30–14:30 y 17:30–21:00. Vi 10:30–14:30 y 17:30–21:30. Sa 12:00–21:30.

Lu 17:30–21:00. Ma - Ju 10:30–14:30 y 17:30–21:00. Vi 10:30–14:30 y 17:30–21:30. Sa 12:00–21:30. Teléfono: 915 22 58 28

Para amantes del vino: Lavinia

Foto: Lavinia

Lavinia se define como una tienda de vinos en la que también puedes degustar cocina de autor. Así que lo tiene todo para los más exigentes. Encontrarás champagnes, vinos bio y viejas añadas junto a un catálogo cuyas novedades deben tenerse en cuenta. Que no te engañen sus 4.500 referencias porque la selección de cada vino es muy cuidada por sus sumilleres.

Además ofrecen cursos relacionados con el mundo del vino, catas y en su barra o restaurante podrás comer estupendos platos que aún saben mejor acompañados de vino.

Dirección: José Ortega y Gasset, 16

José Ortega y Gasset, 16 Metro: Nuñez de Balboa (línea 5 y 9)

Nuñez de Balboa (línea 5 y 9) Horario: Lu - Sa 10:00–21:00

Lu - Sa 10:00–21:00 Teléfono: 914 26 06 04

Para carnívoros: CarniCo

Foto: CarniCo

Se trata de una boutique de carnes selectas en la que hay más productos gourmet, pero la carne siempre es la gran estrella. Su atención es magnífica, al nivel del producto.

Como particularidad, puedes escoger la maduración que quieres para la carne que compras. CarniCo se encargará de dejarla reposar en su cámara refrigerada hasta que esté como la has pedido.

Encontrarás carnes de vacuno, cerdo, cordero, aves y cochinillo. Además de quesos, cervezas y todos los utensilios que necesitas en la cocina para hacer una carne de lujo. Si te pilla lejos, puedes comprar online desde su web y recibirlo cómodamente en casa, ya que distribuyen a toda la Península.

Dirección: Eloy Gonzalo, 33

Eloy Gonzalo, 33 Metro: Iglesia (línea 1)

Iglesia (línea 1) Horario: Lu - Sa 9:30 - 21:30

Lu - Sa 9:30 - 21:30 Teléfono: 910 07 55 94

Panaderías gourmet

Para quienes no se andan con tonterías con el pan o quienes buscan redescubrir este alimento tan básicos en nuestras mesas pero tan maltratado. Estas panaderías pasarán a estar entre tus lugares de visita frecuente:

Pan Delirio

Foto: Pan Delirio

Una familia de panaderos cuyo historia arranca elaborando roscón de reyes. Tan bien les salía y tantos empezaron a pedirles, que tuvieron que abrir una tienda para venderlos junto a sus panes artesanales como el de espelta, el gallego, con semillas, con pasas y nueces, o el pan de maíz que tiene un toque dulce increíble. Todos ellos elaborados cada día a mano en su obrador. Ya te advertimos que si vas a última hora te arriesgas a quedarte sin pan.

Acaban de lanzar una nueva creación también: Pan Real, elaborado con seis harinas ecológicas diferentes, cuatro pre-fermentos y masa madre de cultivo activa.

Dirección: Juan Bravo, 21

Juan Bravo, 21 Metro: Nuñez de Balboa (línea 5 y 9)

Nuñez de Balboa (línea 5 y 9) Horario: Lu - Vi 9:00 - 15:00. Sa y Do 9:30 - 14:30.

Lu - Vi 9:00 - 15:00. Sa y Do 9:30 - 14:30. Teléfono: 912 68 05 88

Panifiesto

Foto: Panifiesto

Panifiesto nació con el objetivo de elaborar y vender pan de calidad en un momento en el que ya habíamos olvidado qué era eso. Gracias al uso de ingredientes ecológicos, masa madre y el respeto por la fermentación, lo han logrado y ya es una de las panaderías a las que acuden los vecinos de La Latina, Lavapiés y más allá buscando uno de los mejores panes de la ciudad. Acertarás con su pan de trigo, pan de espelta o el pan gallego, entre otros.

Dirección: Mesón de Paredes, 10

Mesón de Paredes, 10 Metro: La Latina (línea 5)

La Latina (línea 5) Horario: Lu - Vi 10:00–15:00 y 17:30–20:00. Sa y Do 10:00–14:30.

Lu - Vi 10:00–15:00 y 17:30–20:00. Sa y Do 10:00–14:30. Teléfono: 694 44 90 20

La Miguiña

Foto: Miguiña

El obrador de La Miguña nace de la pasión de dos amigas por el buen pan, el de calidad que ya se había perdido en la capital. Se establecieron en el barrio de tetuán y ahora son la panadería de referencia del lugar. Elaboran sus panes con masa madre, con largas fermentaciones y harinas ecológicas, molidas a la piedra.

Imparten cursos para aquellos intrépidos que quieran hacer su propio pan. Aunque el de La Miguiña es un espectáculo: De centeno, espelta, de semillas, pan de nueces, mármol o levain.