Estos son los kéfires preparados que puedes comprar en los supermercados

Si aún no has oído hablar del kéfir ni lo has visto junto a los yogures en tu supermercado, presta atención en tu próxima visita, porque ya está en todos los lineales. Y si sacas el tema con tus amigos o en el trabajo seguro que descubres a alguien que lo consume.

Este alimento probiótico que no para de ganar adeptos, aunque en realidad su preparación viene de la zona del Caúcaso, donde se consume con normalidad y desde hace siglos.

Qué es el kéfir

Se trata de un alimento semejante al yogur, cuyo sabor es más fuerte y ácido. Se obtiene mediante la fermentación de leche con un hongo también llamado kéfir.

Mucha gente lo elabora en casa, ya que solo hace falta leche, kéfir, un tarro de cristal y un lugar oscuro y seco donde dejarlo reposar las horas suficientes para obtenerlo. Pero no es fácil conseguir el hongo. Lo más normal es que quien lo tiene sea gracias a que algún familiar o amigo se lo ha regalado, ya que el kéfir crece con cada fermentación.

Por eso ahora es posible encontrar este producto listo para consumir en los supermercados y cada vez se está volviendo más popular.

Kéfires preparados en el supermercado

Lo cierto es que son muchas las personas que quieren disfrutar de este producto pero que prefieren no tener que elaborarlo, ya sea porque no les agrada manipular el hongo, porque no pueden conseguirlo o por pura comodidad. Para todos ellos, estos son algunos de los supermercados donde es posible comprar kéfires preparados y listos para comer:

Hacendado

Foto: Mercadona

En Mercadona se puede encontrar una tarrina de 500 g de kéfir Hacendado. Más que suficiente para disfrutarlo a la hora del desayuno y la merienda durante días. En su caso han apostado por hacer que su sabor sea algo más suave que el kéfir que obtendríamos en casa, así que es una buena opción para iniciarse en su consumo. Se elabora con leche de vaca pasteurizada y no contiene azúcar.

Precio: 1,40 € / 500 g

Milbona

Foto: Lidl

La marca blanca de yogures de Lidl, Milbona, también lanzó su propio kéfir de fresa, naranja y mango, piña o arándanos. Así no hay que volverse loco pensando con qué combinarlo.

Precio: 0,65 € / unidad

Pastoret

Foto: Carrefour

En Día o Carrefour podemos encontrar el kéfir de la marca Pastoret, también en tarrina de 500 g y elaborado con una fórmula que lo hace "especialmente suave y de baja acidez", como reza el envase.

Precio: 1,65 € / 500 g

Carrefour Bio

Foto: Carrefour

En el caso de la cadena francesa, entre sus productos Bio encontraremos el kéfir, en formato de 420 g y elaborado con leche ecológica entera de vaca.

Precio: 2,60€ / 420 g

Nestlé

Foto: Carrefour

Una marca como Nestlé no podía quedarse atrás y también cuenta con su propio kéfir en el mercado. En Carrefour podemos encontrarlo líquido y de sabor natural en formato botella de 500 g.

Precio: 1,52€ / 500 g

Cantero de Letur

Foto: Carrefour

También Carrefour cuenta con los tarros de Cantero de Letur, marca que lo elabora con leche ecológica de cabra, aunque también los hay de leche de vaca, desnatados, etc.

Precio: 3,15€ / 420 g (ecológico con leche de cabra)

Danone

Foto: El Corte Inglés

Una de las marcas en las que primero pensamos cuando hablamos de yogur es Danone y en el mundo kéfir no quieren quedarse atrás. En el supermercado de El Corte Inglés puedes encontrar su versión en formato botella. En ella se puede leer que ya por 1919 Danone lanzó el kéfir al mercado.

Precio: 1,73€ / botella de 273 g

Yaranza

Foto: El Corte Inglés

La marca cuenta con kéfires en botella de 500 g y de sabores: Arándanos, fresas y limón. Podrás encontrarlos en los supermercados de El Corte Inglés.

Precio: 2,36€ / botella de sabores de 500 g

Con qué tomar kéfir

Lo ideal sería tomarlo solo pero acostumbrarse a su sabor puede llevar un tiempo. Si quieres probar el kéfir natural, lo mejor es combinarlo con otros ingredientes como si se tratase de un yogur:

Frutos secos como nueces o avellanas

Miel

Todo tipo de fruta: Fresas, arándanos, plátano, kiwi, etc.

Cereales

Con semillas de chía cuando es líquido

Solo es cuestión de probar diferentes opciones hasta que des con la que más te guste. Entonces tendrás un desayuno, media mañana o merienda de lo más sana.