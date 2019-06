Dibujos de comida: Te comerás con los ojos todas estas pinturas e ilustraciones

Quienes disfrutamos de la comida lo hacemos incluso cuando no es comestible y está pintada. Sí, pintada. Los dibujos de comida nos encantan y podemos encontrarlos a lo largo de la historia en pinturas de artistas cuyos nombres han quedado grabados para la posteridad como Caravaggio hasta las representaciones modernas que hay hoy de recetas ilustradas como las que crea Alya Markova. Son totalmente diferentes pero ambas consiguen provocar hambre.

La expresión "comer con los ojos" se llena de sentido cuando observamos estas creaciones, con todo lujo de detalles, colores y a las que solo les falta desprender aromas. Entonces estos dibujos de comida no duraría ni un minuto en sus marcos, en las pantallas de nuestros ordenadores o móviles.

El origen de los dibujos de comida

Para encontrar el origen de la comida plasmada en forma de pintura tenemos que remontarnos a Caravaggio, quien fuera el primer gran exponente del Barroco al inspirarse en la misma vida y sus aspectos más oscuros.

En 1597 pinta "Cesto con frutas", un canasto de mimbre repleto de frutas como uvas, manzanas, higos, peras y membrillos a punto de pudrirse, de forma muy realista. Se trata de mensaje sobre la caducidad de las cosas en la vida. Esta obra se considera el prototipo del género "bodegón", tal y como afirma la web de la Pinacoteca Ambrosiana (Milán, Italia) donde se encuentra expuesta esta obra.

También son tremendamente conocidas las figuras humanas creadas con frutas y verduras y plasmadas por Guiseppe Arcimboldo. Este pintor plasmó el rostro y cuerpo humano es diferentes cuadros pero compuesto con comida, flores, animales, etc. Una de las obras más representativas de este pintor ilusionista del manierismo es "L’Ortolano (Priapo) / Plato de verduras", pintado entre los años 1590 y 1593, que se puede admirar en Cremona, en el Museo Cívico “Ala Ponzone”. Lo más curioso y divertido de esta obra es que desde un punto de vista se ve con claridad un cuenco con verduras y hortalizas pero del revés representa un rostro humano.

Sin irnos tan lejos, en el Museo del Prado de Madrid, encontramos numerosos bodegones. En algunos casos se centran en las frutas pero también los encontramos con carnes, pescado e incluso aves. Entre ellos destaca "Mesa con mantel, salero, taza dorada, pastel, jarra, plato de porcelana con aceitunas y aves asadas", obra que hace que quieras devorar lo que ven tus ojos aún sabiendo que no es real. Pintado por Clara Peeters en 1611, nos muestra con gran lujo de detalles una mesa preparada para ser asaltada en la que hay aceitunas, aves e incluso postres.

Los dibujos de comida se modernizan

La sociedad y la cultura cambian, y con ellas el arte que quiere reflejar esos mismos cambios. Así llegamos hasta el pop-art con la célebre obra de Andy Warhol "Latas de sopas Campbell", del año 1962. Estas latas se convirtieron en un emblema de la cultura y el arte pop que hoy en día podemos seguir viendo estampada en láminas, en camisetas, en material de papelería, bolsas, láminas para colgar en casa, etc. Un auténtico icono. Y aunque en su caso no nos provoque un hambre voraz (salvo que os encante la sopa de tomate), esta obra da pie al movimiento de ilustración con la comida como objeto central que podemos encontrar hoy en día.

Giallobus - Cuadro - Impresion EN Lienzo - Andy Warhol - Campbell's Soup CANS - Pop Art - 50 X 70 cm 28,9€ Antes: 28,9€ Encuéntralo en Amazon

Los ilustradores gráficos saben cómo hacer que nuestro apetito se despierte con sus trabajos. Quizás porque ellos también son de buen comer y disfrutan no solo creando dibujos de comida sino deleitándose con aquello que ilustran.

Elizabeth Graeber ilustra libros, murales, revistas, etc. Y todo con acuarela y gouache (similar a la acuarela pero más espesa y opaca una vez seca). Trabaja para The Wall Street Journal, Penguin Random House o Whole Foods. Entre sus ilustraciones podemos ver felicitaciones con un pequeño bodegón en el que el queso es el protagonista y lo corona una vela bajo la frase "La edad no importa salvo que seas un queso". También una preciosa ilustración llena de tartas y porciones de pasteles de lo que parecen todos los sabores posibles para ilustrar un relato de Marianne Gingher para Souther Cultures. También puedes encontrar sus ilustraciones en su libro "A Field Guide to Redheads: An Illustrated Celebration".

En una línea similar encontramos a Alya Markova, cuyos dibujos de comida son recetas ilustradas que puedes encontrar en Cartoon Cooking. En ellas no falta el detalle: La lista de ingredientes con sus correspondientes medidas, el paso a paso, consejos y trucos que la propia Alya ha puesto en práctica e incluso a veces son los propios ingredientes los que nos cuentan cómo y por qué han ido a parar a la nevera de la ilustradora o cuál era su objetivo con esa receta. Querrás poner todas en práctica y darle un lametón a la pantalla. Quedas advertido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alya Mark (@kimiinikibri) el 14 Feb, 2019 a las 11:40 PST

En una línea completamente diferente está C.J. Hendry y su trabajo "50 foods in 50 days", con 50 dibujos de comida pintados en 50 días solo con papel y boli. Encontró la inspiración para esta obra en un artículo periodístico que mencionaba los platos que los condenados a muerte decían que escogerían como su última cena, según Design Milk. Y esos son los que Hendry retrató. Como detalle curioso, todas aparecen emplatadas sobre una vajilla de la firma Hermes. Hay chocolate, un pretzel, tomates, pescado, donuts, pulpo... Cuesta creer que estén únicamente realizados con boli porque su realismo parece atravesar la pantalla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cj Hendry (@cj_hendry) el 27 Feb, 2015 a las 1:39 PST

La comida Kawaii

La palabra kawaii viene del japonés y significa tierno o bonito. Esto ya nos da una pista sobre lo que vamos a encontrar al hablar de este tipo de representación de la comida. Por poner un ejemplo de un emblema kawaii, tenemos a Hello Kitty!, solo que aquí diferentes frutas, verduras o platos son los protagonistas.

Lo más común es encontrar bols de arroz con ojos brillantes y una gran sonrisa o nigiris que parecen estar pidiéndote tu amistad eterna, ya que este estilo gráfico viene de Japón pero también hay toda clase de frutas con cara de no haber roto un plato nunca, cupcakes, burritos, etc.

kawaii

Emoticonos: Comida hasta en nuestras conversaciones

Proponer a tus amigos vía WhatsApp el plan de salir a cenar a un restaurante japonés se ve reforzado gracias a que le sumas al mensaje el icono del sushi, el ramen y el bol de arroz. ¿Que la propuesta es pedir unas pizzas mientras veis una película? No falta el icono de la porción triangular de pizza reglamentaria. Y si lo que apetece es un domingo en familia comiendo paella, también puedes usar el emoticono de este plato tan nuestro.

Al final son dibujos de comida que nos ayudan a expresar aquello que queremos decir y a representar aún mejor lo que proponemos comer, despertando incluso un poquito más el hambre y las ganas de comer si caben.

No faltan verduras, hortalizas, frutas, dulces, cócteles, etc. en la colección que todos podemos encontrar no solo en la app de mensajería por excelencia, sino también en todas las redes sociales.

Ni siquiera nosotros somos capaces de resistirnos a su encanto en nuestro perfil de Instagram:

Queda así demostrado que la comida da para mucho más y que incluso el arte lleva años rindiéndose a ella. Capaz de evocar diferentes emociones y sentimientos, lo que no suele fallar es que empecemos a salivar con estos dibujos de comida.