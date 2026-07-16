David Geli, cocinero: “La mejor ensalada del verano se hace en menos de 10 minutos con 1 mango y 150 g de garbanzos”

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Comensales: 2

El verano ha llegado y con él sus sofocantes olas de calor. Por eso es habitual que en esta época del año evitemos los platos que se sirven calientes. ¿Una de las mejores opciones? Las ensaladas.

Son ricas en nutrientes gracias a su variedad de ingredientes y al comerse frías regulan nuestra temperatura corporal, ayudándonos a mantenernos algo más frescos. Además, suelen ser fáciles y rápidas de preparar.

En esta ocasión, el cocinero y creador de contenido, David Geli (@davidgelicook), nos presenta en un vídeo de sus redes sociales la que él considera como "la mejor ensalada que te puedes hacer este verano".

Con ingredientes de temporada

La receta incorpora productos característicos del verano como el tomate (de dos variedades distintas), el calabacín y el mango. Ingredientes que nos ayudarán a refrescarnos añadiendo variedad de sabores.

La ensalada también cuenta con otros elementos que harán de esta elaboración una experiencia que pretende huir del aburrimiento: burrata, garbanzos especiados y virutas de jamón.

Tomates de Barbastro y Mar Azul

Para la preparación de esta elaboración, David Geli usa dos variedades de tomates: Barbastro y Mar Azul. El primero se caracteriza por su piel fina rosada y su gran tamaño. Según la web oficial del producto, cada tomate puede pesar entre 500 y 1.000 gramos.

Tiene un sabor dulzón, con muy poca acidez, por lo que lo convierte en un excelente producto para una ensalada suave como la que vamos a preparar. Sobre la variedad Mar Azul, es un tomate de cultivo 100% natural.

A diferencia del de Barbastro, con denominación registrada por el Gobierno de Aragón, la marca comercial de este tipo es más reciente. Recibe su nombre por sus colores azulados, causados por los pigmentos antioxidantes, según el portal web oficial de la variedad.

Ambas variedades son productos nacionales, puesto que la primera se produce en la provincia de Huesca, y la segunda principalmente en Motril, Granada.

Ingredientes Ingredientes Tomate Barbastro, 1 ud

Tomate Marazul, 1 ud

Calabacín, 1 ud

Aguacate maduro, 1 ud

Mango maduro, 1 ud

Burrata, 1 ud

Virutas de jamón, 40 g

Garbanzos cocidos, 150 g

Aceite de oliva, al gusto

Sal, al gusto

Pimienta, al gusto

Ras el hanout, 0,5 g

Pimentón picante, 1 g Paso 1 Dispón las virutas de jamón sobre una bandeja y hornéalas hasta que queden tostadas y crujientes, lo que aportará un contraste salado y de textura al plato. Paso 2 Con la ayuda de un pelador de patatas, corta el calabacín en láminas muy finas. Pásalas ligeramente por una sartén para darles un toque dorado y resérvalas. Paso 3 Corta el aguacate maduro en trozos y dóralos también brevemente en la sartén hasta que cojan un color tostado. Deja que se enfríen completamente antes de montar la ensalada. Paso 4 Adereza los garbanzos con la sal, la pimienta, el toque de ras el hanout, el pimentón picante y un poco de aceite de oliva para darles muchísimo sabor. Paso 5 Corta los tomates en medias lunas y espárcelos por una bandeja o fuente amplia. Intercala los trozos de aguacate frío entre los tomates y añade un primer hilo de aceite. Dobla las láminas de calabacín y colócalas sobre el aguacate. Paso 6 Trocea el mango maduro y repártelo rellenando los huecos libres de la fuente. A continuación, coloca los garbanzos aliñados en el centro del plato. Paso 7 Corona la ensalada colocando la burrata en el centro, abriéndola ligeramente como si fuera una flor. Riega todo el conjunto con abundante aceite de oliva y finaliza esparciendo por encima las virutas de jamón crujiente que preparaste al principio.

Otras ensaladas ideales para el verano

Panzanella: El principal ingrediente es una barra de pan duro, que se tuesta en el horno con un chorrito de aceite para revivirlo y formar la base de la ensalada. La receta también incluye cinco tomates, un pepino, y 40 g de jamón serrano, entre otros productos.

Ensaladilla rusa del chef Dani García: La ensaladilla rusa de toda la vida pero con los trucos de un genio gastronómico como Dani García. Eso sí, no verás zanahoria por ningún lado. En su lugar, el protagonismo es para la patata chafada, las aceitunas, el huevo y el atún.